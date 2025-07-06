Американський мільярдер Ілон Маск, який напередодні заявив про створення власної партії, анонсував її перший з'їзд.
У своєму дописі в соціальній мережі Х мільярдер запитав американців поради, коли і де цей з'їзд варто провести. Також він пообіцяв, що "буде супервесело".
"Коли і де нам слід провести перший з'їзд Американської партії? Це буде супервесело!" - написав він.
Тим часом з'явилася реакція адміністрації США на створення Маском нової партії. Зокрема, міністр фінансів Скотт Бессент, коментуючи цю подію, зазначив, що Маск не має такої підтримки, як ідеї, з якими він раніше асоціювався.
"Принципи DOGE (Департамент ефективності уряду США, яким раніше керував Маск, - ред.) були дуже популярними. Якщо глянути на опитування, Ілон таким не був. Думаю, ради директорів хотіли б, щоб він зосередився на бізнесі, а не на політиці", - сказав Бессент в ефірі CNN.
Також він висловив припущення, що керівництво компаній Маска не в захваті від його політичних амбіцій.
Нова партія Маска: що відомо
Як писав УНІАН, створення в США нової партії Маск анонсував ще на початку червня одразу після своєї публічної сварки із президентом Дональдом Трампом. Після того, як на своїй соціальній платформі X мільярдер запустив опитування на тему, чи потрібна країні нова політична партія, він розповів, що в США таки потрібна нова політична сила, яка би представляла 80% людей середнього класу, і, мовляв, рівно 80% людей з цим згодні.
На початку липня він знову пригрозив Трампу створити власну партію, якщо Конгрес прийме спірний бюджетний законопроєкт. Маск заявив, що нібито "країні потрібна альтернатива Демократично-республіканській однопартійності, щоб народ мав голос". Він зазначив, що нова політсила називатиметься Американська партія.
А вже 5 липня стало відомо про створення партії Маска. "Коли йдеться про розорення нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено Американську партію, щоб повернути вам вашу свободу", - написав він.