Мільярдер натякнув, що це єдиний спосіб врятувати Америку від диктатури.

Американський мільярдер Ілон Маск таки започаткує нову політичну партію в США. Відповідну заяву підприємець зробив у соцмережі Х.

Напередодні він створив на свой сторінці опитування, в якому поцікавився у підписників, чи варто йому створити "Американську партію", яка б стала альтернативою нинішнім Республіканській та Демократичній партіям.

"У співвідношенні 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли йдеться про розорення нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено Американську партію, щоб повернути вам вашу свободу", - написав Маск сьогодні за підсумками опитування.

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Політичні амбіції Маска

Як писав УНІАН, після обрання Дональда Трампа президентом США Ілон Маск увійшов в його команду і де-факто очолив одне з міністерств - Департамент ефективності. Маск займався переважно тим, що з різним ступенем успішності та адекватності намагався оптимізувати видатки державного бюджету США.

Однак швидко стосунки Маска і Трампа почали погіршуватися. Спочатку мільярдеру не спободалися тарифні війни Трампа, які напряму шкодять автомобільному бізнесу Tesla.

Але остаточний розрив між ними стався через новий закон про про податки і державний борг США, який Трамп проштовхував через Конгрес і таки зміг проштовхнути. Маск, який початково прийшов в команду Трампа з мрією про скорочення державних видатків і максимальну дерегуляцію бізнесу, був обурений тим, що новий президент навпаки обкладає державну скарбницю ще більшим тягарем видатків, які тягнуть за собою значне збільшення дефіциту бюджету і державного боргу.

На цьому грунті Маск і Трамп публічно посварилися, після чого мільярдер заговорив про створення власної політичної партії.

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