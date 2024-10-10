Речниця Білого дому нагадала, що колишній президент США виступав проти збільшення допомоги Україні, яка захищається від російської агресії.

У Білого дому наразі немає підтверджень того, що екс-президент США Дональд Трамп, який балотується на другий термін, говорив телефоном із російським диктатором Путіним щонайменше 7 разів з того моменту, як покинув свій пост.

Таку заяву зробила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, відповідаючи на запитання журналіста під час брифінгу. Вона наголосила, що якщо це відповідає дійсності, то це викликає серйозне занепокоєння:

"Звісно, я не маю підтверджень щодо жодного з цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозне занепокоєння? Так".

При цьому Карін Жан-Пʼєр зазначила, що це особливо турбує з огляду на те, що колишній президент США виступав проти збільшення допомоги Україні, яка захищається від російської агресії.

"Тож, якщо це правда, це викликає занепокоєння", – констатувала речниця Білого дому.

Трамп говорив із Путіним

Журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" заявив, що Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

За інформацією Вудворда, з того моменту, як Трамп покинув крісло президента США у 2021 році, таких розмов було щонайменше 7. Про що саме могли говорити Трамп і Путін невідомо.

Тим часом у Кремлі цю інформацію заперечили. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таких телефонних контаків нібито не було.

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