За словами колишнього прем'єра Британії, світ стає кращим, коли у Сполучених Штатів є сильний лідер.

Російський правитель Володимир Путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп. Таке припузщення в інтерв'ю The Telegraph висловив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

За його словами, світ стає кращим, коли у Сполучених Штатів є сильний лідер, при цьому "непередбачуваності Трампа" було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати війною з суверенною країною:

"З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп витлумачить напад на європейську країну як образу Америки та світового порядку".

Джонсон вважає, що однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність, і це одна з причин, чому він дивиться "на те, як він насправді поводився у закордонних справах, і порівнюю це з тим, що люди говорять про нього".

"Він видворив 60 російських шпигунів. Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо КВІР, а потім дав українцям ракету Javelin", - каже політик.

Він також зазначив, що Україні не варто боятися нового президентства Трампа, оскільки боротьба України є абсолютно екзистенціальною за свободу та демократію в Європі, "і якщо Україна впаде, це буде абсолютна катастрофа".

"І він (Трамп - УНІАН) це розуміє. Я не думаю, що він захоче увійти в історію як хлопець, який розпочав свій другий президентський термін не тим, що зробив Америку великою, а тим, що знову зробив Радянський Союз великим. Усі людські установи потребують лідера. У світі лідером є Америка. І, на мій погляд, світ стає щасливішим і процвітаючим, коли у вас є сильна Америка і сильний лідер, і коли люди відчувають, що якийсь порядок підтримується", - резюмував Джонсон.

Останні заяви Джонсона

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагався відмовити російського правителя Путіна від вторгнення в Україну, але той боявся, що ракети НАТО полетять на Москву. Про це політик розповів у підготовлюваних мемуарах "Unleashed", які видаватимуть частинами.

Як пише Джонсон, ніхто не планував надавати Києву натівські ракети, але Путін не вірив цьому і вважав, що "навряд чи знадобиться багато часу", щоб ракета, запущена з України, вразила російську столицю.

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