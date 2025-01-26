Без дешевих робочих рук мігрантів на Америку чекає економічна криза та інфляція.

Якщо президент США втілить свою обіцянку про депортацію усіх нелегальних мігрантів, американська економіка впаде на 8%. Про це пише Bloomberg із посиланням на економістів.

"Імміграційна політика президента Дональда Трампа, ймовірно, матиме руйнівний вплив на зростання та прибутки Корпоративної Америки, але інвесторів це ще не збентежило — здебільшого тому, що вони не вірять, що він повністю виконає свої плани", – йдеться у публікації.

На думку аналітиків, масові депортації, ймовірно, завдадуть болючого удару по найрізноманітніших галузях економіки США – туристичному сектору, сфері послуг, деяких секторах сільського господарства, виробництву продуктів харчування, промисловості та будівництву.

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Втім, серед фахівців побутує думка, що у своїх діях Трамп все ж таки буде оглядатися на ключові показники економіки, зокрема на біржові індекси, аби справді не зашкодити економіці.

"Люди дуже швидко забувають, що часто розмов набагато більше, ніж реального виконання. Тож ми не хочемо надмірно екстраполювати те, що може бути короткостроковим спалахом", — сказав головний інвестиційний директор Parnassus Investments Тодд Алстен, коментуючи перші новини про депортації нелегалів.

Крім схильності Трампа давати надмірні обіцянки, які неможливо виконати, аналітиків також дещо заспокоює той факт, що багато його дій будуть загальмовані в судах і зіткнуться з проблемами фінансування, оскільки сам же Трамп обіцяв скоротити федеральні витрати.

За оцінками стратегів Jefferies LLC, в теорії Трамп може депортувати по 1-2 мільйона нелегалів на рік. Але це зовсім не те ж саме, що швидка депортація 11 мільйонів людей. Саме стільки нелегалів, як вважається, проживають у США.

Якщо ж припустити, що Трамп справді вижене з країни 11 мільйонів низькооплачуваних робітників, це скоротить валовий внутрішній продукт Америки на 8%, показує аналіз Bloomberg Economics. Це призведе до падіння виробництва у галузях, де значний обсяг роботи виконують дешеві робочі руки. Щоб їх замінити, підприємства будуть змушені збільшувати зарплати, що призведе до здорожчання їхніх товарів і послуг. Це спричинить хвилю інфляції.

Трамп націлився на мігрантів-нелегалів

Як писав УНІАН, напередодні своєї інавгурації Трамп анонсував найбільшу депортацію в історії США. За його словами, безпека кордонів займе чільне місце в його перших указах.

І справді, одразу після повернення у Білий Дім Трамп віддав наказ про закриття південного кордону США та про початок депортації нелегальних мігрантів.

Перші партії нелегальних мігрантів почали вивозити літаками в Мексику. Після того, як Колумбія відмовилася прийняти літак з мігрантами-колумбійцями, Трамп запровадив санкції проти цієї країни.

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