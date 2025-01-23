Президент США дав вказівки вжити всіх необхідних заходів для негайної депортації нелегальних мігрантів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який вступив на посаду 20 січня, підписав указ про закриття південного кордону країни для нелегальних мігрантів.

Про це повідомляється на сайті Білого дому. Зазначається, що таким кроком Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку про "закриття кордону у перший день" свого нового терміну.

"Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство, а також невід'ємні повноваження згідно зі статтею II Конституції запобігати фізичному в'їзду нелегальних мігрантів до Сполучених Штатів через південний кордон", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Білому домі додали, що такі штати, як Техас, просили федеральний уряд про захист від вторгнення мігрантів за часів адміністрації Байдена, але "він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних мігрантів, які в'їжджають до Сполучених Штатів, вторгаються в їхні громади і накладають мільярдні витрати на державні та місцеві органи влади".

Трамп дав вказівки Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту США вжити всіх необхідних заходів для негайної депортації нелегальних мігрантів, які перетнули південний кордон Сполучених Штатів.

"Використовуючи свої повноваження, президент Трамп ще більше обмежив доступ до положень імміграційного законодавства, які дозволяли б будь-якому нелегалу, причетному до вторгнення через південний кордон США, залишатися в Сполучених Штатах, наприклад, отримати притулок", – сказано в заяві.

Політика Трампа щодо мігрантів: останні новини

Bloomberg писало, що на перших етапах реалізації своєї політики щодо депортації, Дональд Трамп планує видворити із США мільйон мігрантів. Зазначалося, що першими видворять людей, які не мають жодних підстав залишатися в країні через те, що вони скоїли злочини або мають накази про депортацію після апеляцій або процесів надання притулку.

Видання також зауважило, що загалом у США проживають близько 11 мільйонів нелегальних іммігрантів.

Вас також можуть зацікавити новини: