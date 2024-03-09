Європейські країни повинні підготуватися до можливого виходу США з НАТО у разі переобрання президентом Дональда Трампа. Про це низка європейських дипломатів розповіли виданню The Telegraph.
За їхніми словами, європейським столицям необхідно "здійснити планування" і переглянути поточний оборонний потенціал у світлі загроз, які несе Трамп для трансатлантичного альянсу.
Минулого місяця The Telegraph писала, що уряд Великої Британії не має плану на випадок, якщо Трамп спробує вивести США з НАТО. Однак в інших столицях почали розуміти, що такі приготування мають бути зроблені.
Один європейський дипломат сказав, що коментарі пана Трампа "звичайно" викликають "занепокоєння". "Ніхто не знає, що він збирається робити далі", - сказав він.
Посадовець сказав, що країни НАТО повинні "спланувати" сценарій дій на випадок, якщо Трамп послабить відданість США європейським союзникам. "Потрібна підготовка", — кажуть дипломати.
Однак вони також зазначають, що в НАТО стало значно більше країн, які досягли цільового показника у 2% ВВП, витрачених на оборону. На думку дипломатів, члени НАТО можуть сказати Трампу, що "він отримав те, чого хотів".
Погрози Трампа союзникам по НАТО
Як писав УНІАН, у лютому під час одного зі своїх передвиборчих мітингів Дональд Трамп похизувався тим, як він жорстко поводився із союзниками у часи свого президентства. За словами Трампа, якось лідер однієї з країн НАТО запитав у нього, чи будуть США захищати його країну в разі нападу Росії. На це Трамп, за його ж власними словами, відповів, що "скаже Росії робити все, що вони хочуть" з країнами, які недостатньо витрачають на свою оборону.
Примітно, що в часи свого президентства Трамп погрожував вивести Америку зі складу НАТО через зловживання європейських союзників американською військовою парасолькою. Пізніше радник Трампа Джон Болтон згадував у мемуарах, що президента Трампа кілька разів доводилося відмовляти від наміру справді вивести США з НАТО.