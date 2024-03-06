Дональд Трамп майже напевно стане суперником Джо Байдена цієї осені.

Дональд Трамп стане головним кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його остання суперниця Ніккі Гейлі має намір оголосити про вихід із перегонів.

Видання NBC News пише, що джерело, знайоме з планами Гейлі, підтвердило, що вона вийде з перегонів. Це означає, що Трамп майже напевно стане суперником Джо Байдена цієї осені.

Гейлі, 52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни, представляла себе як тверду консерваторку і молодшу альтернативу Трампу, якому 77 років.

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Її також розглядали як вибір республіканців, втомлених від постійних юридичних проблем Трампа - проти нього порушено чотири кримінальні справи, зокрема про спроби скасувати результати виборів 2020 року і про його поводження з документами з національної безпеки.

Але Гейлі не змогла привернути увагу виборців-республіканців, програвши перші п'ять кокусів із висування кандидатів і всі праймеріз, крім одного.

Трамп і Байден перемогли в Каліфорнії, Техасі, Алабамі, Колорадо, Мені, Оклахомі, Вірджинії, Північній Кароліні, Теннессі, Арканзасі, Міннесоті та Массачусетсі.

Байден також переміг на демократичних праймеріз у Юті, Вермонті та Айові. Єдиний праймеріз, який він програв у вівторок, - це демократичні збори в Американському Самоа - території США в південній частині Тихого океану.

Єдина перемога Гейлі цього вечора була здобута у Вермонті, що позбавило Трампа шансів на повну перемогу. Але колишній президент переміг і в інших штатах, які могли б виявитися для неї сприятливими, як-от Вірджинія, Массачусетс і Мен, де проживає велика кількість виборців, подібних до тих, що підтримували її на попередніх праймеріз.

Гейлі майже два роки була послом в ООН за Трампа, і коли вона пішла у відставку, він назвав її "дуже особливою" людиною. Однак в останні місяці передвиборчої кампанії він змінив свою точку зору. Він використовував її походження як доньки індійських іммігрантів для расистських нападок і посилив неправдиві твердження про її відповідність вимогам Білого дому попри те, що вона народилася в Південній Кароліні.

Вона дала йому відсіч, заявивши, що він "не в собі", що він занадто хаотичний, щоб бути ефективним президентом, і розкритикувала його захоплення диктаторами, такими як президент Росії Володимир Путін.

Її відмова дасть змогу Трампу зосередитися виключно на ймовірному поєдинку-реванші з Байденом у листопаді. Вони та їхня політика домінуватимуть у наступні вісім місяців, як домінували останні вісім років.

Позиція Гейлі щодо війни в Україні - головні новини

Ніккі Гейлі виступила за подальшу допомогу Україні у війні проти Росії. Вона заявила про необхідність нагадати американському народу, що Путін - це не та людина, якій можна довіряти.

Вона вважає, що президент Джо Байден не пояснив американцям, чому Україна важлива.

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