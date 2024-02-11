З боржниками "робитимуть все, що захочуть", заявив Трамп, який знову балотується у президенти США.

Колишній президент США, який знову має амбіції зайняти президентське крісло, Дональд Трамп дав сигнал Росії та її лідеру Путіну, що можна вільно знищувати інші країни, якщо вони мають перед тобою фінансові борги.

Власне, скандальну заяву політик зробив в суботу, 10 лютого, під час передвиборчого мітингу в Конвеї (штат Південна Кароліна), пише The Guardian.

Трамп розповів виборцям, як під час неофіційної зустрічі в рамках НАТО він мав відповідну розмову з одним з лідерів країни-члена Альянсу.

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"Один з президентів великої країни встав і сказав: "Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви нас захистите?", - згадав Трамп.

Політик акцентував, що його думка щодо цього така:

"Ви не заплатили, ви порушники? Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки", - цитує видання.

Таку заяву Трампа вже засудив Білий дім. Речник адміністрації чинного лідера США Ендрю Бейтс сказав, що подібне публічне заохочення агресії є жахливим і ненормальним. "І це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни", - додав він.

The Guardian нагадує, що під час минулої президентської компанії (2016 рік) Трамп також налякав НАТО своїми заявами. Тоді він стверджував, що США не виконуватимуть договірних зобов'язань щодо захисту країн НАТО, якщо їхні військові витрати не відповідатимуть стандарту Альянсу у 2%.

Трамп обіцяв світу швидко закінчити війну як новий президент

Дональд Трамп неодноразово спекулював заявами щодо України в рамках своєї президентської компанії. Зокрема, заявляв, що покладе край війни з Росією за 24 години, якщо вдруге стане президентом.

Про це він казав влітку 2023 року. "Я добре знаю Путіна. Я зможу закінчити її за цей час ... 100%", - стверджував Трамп.

Нові вибори президента у США заплановані на листопад 2024 року і Росія у публічному просторі підтримує саме кандидатуру Трампа.

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