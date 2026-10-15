Кушнера можуть зняти з посади спецпосланця Трампа через суд: подробиці

Суд повинен заборонити Кушнеру продовжувати виконувати свою надмірну роль і зобов'язати його подати необхідні фінансові декларації.

У США через суд вимагають зняти з посади спеціального посланця Білого дому Джареда Кушнера - через ризик конфлікту інтересів, адже він є зятем американського президента Дональда Трампа. Про це йдеться в заяві організації Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні (CREW).

Згідно з позовом, Кушнер порушує закон, діючи як один із головних дипломатів країни, не пройшовши затвердження Сенатом і не подавши фінансових декларацій.

В організації наголосили, що суд повинен заборонити Кушнеру продовжувати виконувати свою надмірну роль і зобов'язати його подати необхідні фінансові декларації.

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Там нагадали, що з початку другої адміністрації Трампа Кушнер мав значну дипломатичну владу за вказівкою президента Трампа, зустрічаючись безпосередньо з іноземними посадовцями та представляючи Сполучені Штати в зусиллях країни щодо припинення війн між Сполученими Штатами та Іраном, Україною та Росією, а також насильницьких конфліктів на Близькому Сході.

"Водночас Кушнер керує Affinity Partners, інвестиційною фірмою, яка управляє активами на суму понад 6 мільярдів доларів. Приблизно 99% з них належать іноземним інвесторам, включаючи суверенні фонди Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Фірма також має значні інвестиції за кордоном, зокрема в Ізраїлі. Незважаючи на владу, яку Кушнер має від імені уряду Сполучених Штатів, та підвищені ризики, пов'язані з суттєвим перетином його особистих бізнес-інтересів та дипломатичної ролі, Кушнер не отримав схвалення Сенату та не подав жодної фінансової декларації – юридичні вимоги, яким підлягають високопосадовці уряду", - йдеться у позові.

Крім того, в організації підкреслили, що Конституція вимагає, щоб особи, які постійно обіймають державні посади та мають значні повноваження, пройшли перевірку та затвердження Сенатом, перш ніж вступити на посаду, а Закон про етику в уряді вимагає, щоб особи, висунуті на такі посади, а також інші високопосадовці уряду, подали публічні фінансові декларації. Ці закони застосовуються до державних службовців незалежно від того, чи отримують вони компенсацію чи ні.

"Зять президента наразі діє з повноважень уряду Сполучених Штатів, формуючи найсерйозніші питання зовнішньої політики та національної безпеки, з якими стикається наша країна, і все ж він не виконав юридичних вимог, щоб змістовно запевнити громадськість у своїй компетентності та придатності, а також у тому, що він ставить інтереси Америки вище за свої особисті інтереси. Процедури затвердження Сенатом та розкриття фінансової інформації існують для того, щоб гарантувати, що кваліфіковані особи призначаються та виконують свої офіційні обов’язки чесно. Кушнер не є винятком. Він не може просто відмовитися та очікувати, що громадськість просто повірить йому на слово", - сказав президент CREW Дональд К. Шерман.

Джаред Кушнер – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Джаред Кушнер (зять та спецпосланець президента США Дональда Трампа) разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом активно залучені до переговорів щодо війни в Україні та просування мирних ініціатив.

Сполучені Штати запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну. План представили спеціальний посланець США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Розморожені активи пропонується передати під управління структури, контрольованої Вашингтоном. За словами джерел, ця ініціатива нібито має допомогти відновити мирні переговори.

Водночас, за даними FT, європейські представники відхилили цей план.

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