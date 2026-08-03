Трампу радять замінити Віткоффа та Кушнера на переговорах з Іраном, - The Independent

Обидва чоловіки вже кілька місяців очолюють переговори між США та Іраном, тоді як адміністрація Трампа намагається вийти з війни, яка, за її обіцянками, мала тривати лише кілька тижнів.

Сенатор Марк Келлі закликав президента доручити керівництво більш досвідченим дипломатичним представникам і відмовитися від послуг свого "приятеля з сфери нерухомості" Стіва Віткоффа, а також свого зятя Джареда Кушнера, повідомляє The Independent.

Видання зазначає, що обидва чоловіки вже кілька місяців очолюють переговори між США та Іраном, тоді як адміністрація Трампа намагається вийти з війни, яка, за її обіцянками, мала тривати лише кілька тижнів.

У неділю, 2 серпня, сенатор-демократ і ветеран знову розкритикував адміністрацію Трампа з приводу війни з Іраном, заявивши, що обрані президентом дипломати Джаред Кушнер і Стів Віткофф не справляються зі своїми обов’язками.

Відео дня

"Я б, однак, порадив йому, що рішення полягає не в тому, щоб робити те саме, що він робив досі, – не доручати ведення переговорів своєму приятелю з ринку нерухомості та зятю", - зауважив Келлі.

Натомість, за його словами, Трамп повинен "залучити сюди людей, які знають, як це робити, як вести переговори з іранцями, а також сформувати коаліцію та знову об’єднати наших союзників".

Видання поділилося, що Келлі пережив публічну суперечку з Міністерством оборони та спробу міністра оборони Піта Хегсета минулого року змінити його звання через його критику відомства, яку суддя визнав незаконною і скасував.

Примітно, що Келлі є головним критиком зовнішньої політики адміністрації з кінця лютого, коли Трамп розпочав війну з Іраном і пообіцяв ліквідувати іранську ядерну програму.

Сенатор США та інші поставили під сумнів необхідність таких дій, оскільки удари по іранських об’єктах минулого літа нібито "знищили" ці цілі – три іранські об’єкти з розробки ядерної зброї.

"Зараз, коли питання ядерної програми остаточно відійшло на другий план, адміністрація Трампа зосередилася на пошуках шляху до повернення до попереднього стану речей", - йдеться в статті.

Президент США витратив кілька тижнів на укладення угоди, оголошеної в червні, яка знову відкрила Ормузьку протоку для міжнародного морського судноплавства, але в короткостроковій перспективі мало що дала.

"Ця угода, як і перемир’я між США та Іраном, з того часу розвалилися", - зауважує видання.

Представники Білого дому вже кілька місяців марно намагаються змусити Іран знову відкрити протоку або забезпечити безперешкодний і безпечний прохід для судноплавства.

США та Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що The New York Times з посиланням на оцінки дипломатів та експертів з міжнародної безпеки пише, що збройний конфлікт між США та Іраном дедалі більше виглядає як стратегічна поразка Вашингтона. Союзники США із занепокоєнням спостерігають за наслідками цього. Як зазначає видання, жодна з ключових цілей президента Дональда Трампа поки не була досягнута. Констатується, що Іран зберігає контроль над ситуацією, його ядерна та ракетна програми лише послаблені, але не ліквідовані, а Ормузька протока фактично залишається під його впливом. Тим часом США витрачають значні військові ресурси, а їхні союзники дедалі більше сумніваються у здатності Вашингтона забезпечувати стабільність.

Також ми писали, що The Guardian зазначає, що на думку експертів, найважливішим чинником зміни ставлення Білого дому до українського керівництва все ж стала війна з Іраном. Зокрема, Україна, яка за роки повномасштабної війни накопичила значний досвід боротьби з іранськими безпілотниками Shahed, тепер пропонує США та їхнім союзникам власні технології й експертну допомогу. Видання додає, що президент України Володимир Зеленський також свідомо намагається проштовхнути наратив про взаємопов'язаність російсько-української війни із кризою навколо Ірану. Водночас аналітики застерігають, що така стратегія може мати і негативні наслідки.

Вас також можуть зацікавити новини: