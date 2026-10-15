США запропонували Європі розморозити російські активи, - FT

План представили посланці Трампа Віткофф та Кушнер.

Сполучені Штати запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну. Про це повідомляє Financial Times, пише Reuters.

План представили спеціальний посланець США Стів Віткофф і Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа. Розморожені активи пропонується передати під управління структури, контрольованої Вашингтоном,

За словами джерел видання, ця ініціатива нібито має допомогти відновити мирні переговори.

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Водночас, за даними FT, європейські представники відхилили цей план.

Послаблення санкцій проти Росії

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо суден "тіньового флоту", які транспортують нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

За даними Reuters, мета цього кроку – зниження рекордно високих світових ставок фрахту. Йдеться, що обговорення цього питання розпочалися майже одразу після того, як Трамп скасував санкції щодо російського дизельного палива. За словами представника влади США, нові дискусії зосереджені на можливості дозволити перевезення "легальної нафти" на суднах, які раніше потрапили під санкції.

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