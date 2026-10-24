Конгрес США пішов у контрнаступ на Трампа і його політику поступок Росії, - ЗМІ

Конгресмени обох партій вимагають від Трампа і його підлеглих офіційних пояснень, паралельно готуючи законодавчі заборони на поступки агресору.

У Конгресі США посилюється двопартійна критика президента Дональда Трампа через його політику однобічних поступок Росії. Республіканці та демократи виступили проти послаблення обмежень на постачання російського дизельного пального й вимагають гарантувати Україні безперебійний доступ до американських супутникових систем зв’язку. Про це пише "Радіо Свобода".

Головним приводом для невдоволення стало рішення Міністерства фінансів США від 9 жовтня, яке дозволило операції з російським дизельним пальним, зокрема його імпорт до Сполучених Штатів. Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік разом із колегами Доном Бейконом і Марі Глюзенкамп-Перес представив законопроєкт, який скасовує це рішення та забороняє аналогічні винятки в майбутньому. Документ також пропонує законодавчо зобов’язати розвідувальні відомства підтримувати оборону України й повідомляти профільні комітети Конгресу про будь-яке припинення допомоги протягом 24 годин.

"Конгрес має стримувати обурливе умиротворення Путіна з боку президента", – заявив Бейкон.

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Паралельно американські законодавці занепокоєні обмеженнями доступу України до супутникових систем Starlink і Starshield. Вісім представників обох партій звернулися до міністра оборони США Піта Гегсета із закликом розширити контракт Пентагону на використання Starshield та забезпечити стабільну роботу систем на території, необхідній для українських військових операцій.

"Будь-яке погіршення обслуговування, зокрема зниження швидкості з’єднання, обмеження географічного покриття або перебої в доступі, підриває військову ефективність України та надає російським силам оперативну перевагу, яка затягне конфлікт і наражатиме більше цивільних на небезпеку", – йдеться у зверненні законодавців.

Окремо демократи вимагають пояснень безпосередньо від керівника SpaceX Ілона Маска щодо того, хто саме ухвалив рішення про обмеження зв’язку та чи обговорювали це питання з Трампом або представниками Росії. Сенатор Річард Блументаль відкрив власне розслідування й зажадав письмових відповідей від Маска до 5 листопада.

Сенатор-республіканець Том Тілліс також зажадав відповідальності за рішення, які можуть послабити Україну. "Той, хто робить Путіну подарунок у вигляді більш вразливої України, повинен принаймні мати мужність назвати своє ім’я", – написав він у соцмережі X.

Трамп і Росія

Як писав УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути подальше послаблення санкцій проти Росії, зокрема щодо галузі виробництва добрив, що викликає занепокоєння в Києві. Українські чиновники побоюються, що економічні поступки Москві надаватимуться без припинення війни, дозволяючи Росії отримувати додаткові доходи без зміни своєї політики.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп помилково намагається схилити Володимира Путіна до миру через економічні поступки, хоча російський лідер готовий нести значні втрати заради підкорення України. На думку аналітиків, пропозиції щодо послаблення санкцій, бізнес-співпраці та інших економічних вигод лише зміцнюють переконання Кремля, що час працює на Росію.

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