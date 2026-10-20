Спецпосланець США запропонує Путіну прямі переговори із Зеленським і Трампом, – Politico

Віткофф вирушає до Росії в середу.

Під час візиту до Москви спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф запропонує російському диктатору Володимиру Путіну прямі переговори з президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Як пише Politico, це буде чергова спроба домогтися припинення вогню.

Віткофф вирушає до Росії в середу. Там, за словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, він представить пропозиції щодо умов мирного врегулювання, зокрема ідею тристоронньої зустрічі.

"Віткофф зустрінеться з російським керівництвом і обміняється ідеями, висловленими на цій зустрічі, а також пропозиціями, розробленими європейськими та американськими колегами. Можливо, це прокладе шлях до зустрічі на рівні лідерів", – сказав Стьоре.

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Тристоронні переговори – що відомо

Нагадаємо, що така зустріч може стати першим подібним самітом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Про спробу її організувати оголосили на пресконференції в Норвегії у вівторок, 20 жовтня, після переговорів президента України Володимира Зеленського та представників Трампа.

Як Зеленський оцінив можливість зустрічі

За словами президента України, триває пошук рішень для завершення війни. За його словами, Росія має ухвалити рішення, щоб припинити війну та вбивства.

На прес-конференції в Норвегії він також нагадав, що на пропозицію про енергетичне перемир’я Росія відповіла продовженням атак. Він сказав, що організація тристоронньої зустрічі – важлива ідея, оскільки є "речі, які можуть зробити лише лідери".

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