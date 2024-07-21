Цей лист від китайського правителя кандидат у президенти отримав після того, як його підстрелили у вухо на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін написав записку кандидату в президенти США Дональду Трампу після того, як на його життя було скоєно замах тиждень тому. Про це Трамп заявив у суботу на одному з передвиборчих мітингів, його слова наводить Reuters.

"[Сі] написав мені чудову записку днями, коли він дізнався про те, що сталося", — сказав Трамп натовпу в містечку Гранд-Рапідс, штат Мічиган.

Трамп згадав лист Сі під час обговорення економічної політики щодо Китаю, яку він провадив за часів свого президентства.

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"Я дуже добре порозумівся з президентом Сі", - запевнив він.

Колишній президент США також посилався на повідомлення інших світових лідерів, отримані після стрілянини на мітингу в Пенсільванії.

Трамп і Китай

Як писав УНІАН, Дональд Трамп у своїй публічній риториці часто нападає на Китай, наголошуючи, що саме ця держава становить загрозу для США, а зовсім не Росія.

Лише на початку цього місяця Трамп та його головні радники із зовнішньої політики пригрозили президенту Китаю, що будуть проводити агресивнішу політику США щодо Китаю. Зокрема вони згадали масштабніше нарощування військової потужності США в Азії та мита на китайський імпорт.

Разом з тим Трамп натякнув, що зовсім не обов’язково США за його правління будуть захищати Тайвань від можливого китайського вторгнення. Зокрема він послався на те, що Тайвань має платити Америці за безпеку.

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