Трамп перейшов на бік Путіна, і у Європи немає рішення цієї проблеми, – Bloomberg

Якщо розвіддані зі США перестануть надходити, Європа здатна забезпечити альтернативу.

Європейські лідери намагаються підготуватися до реальності, в якій президент США Дональд Трамп фактично опиняється на боці Москви – і для багатьох це стало вкрай "болісним" відкриттям, пише Bloomberg.

Всього за тиждень Трамп скасував багаторічні енергетичні санкції проти Кремля, зажадав від Києва припинити атаки на російські НПЗ і натякнув на нелегітимність Володимира Зеленського – при цьому повторюючи московську пропаганду. За словами джерел, для європейців це стало вкрай неприємним моментом.

Як зазначали в приватних розмовах деякі лідери країн Євросоюзу, зокрема керівники Франції та Німеччини, для багатьох це стало болючим одкровенням – реальністю, від якої вони намагалися втекти протягом останніх місяців: інстинкт Трампа підказує йому критикувати Київ і підтримувати Росію. І навряд чи щось зміниться.

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"Позиції західного альянсу зараз слабші, ніж були ще кілька днів тому. Якщо не підтримувати Україну, то вся Європа – а на мій погляд, і НАТО загалом – опиниться в набагато небезпечнішому становищі", – заявила журналістам прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Нинішній розбрат відбувається у вкрай невдалий момент

Настає зима, а Україні не вистачає американських ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Крім того, військові витрати Києва створюють величезну діру в бюджеті, яку Європі ледве вдається закрити. Наступного місяця у російського лідера Володимира Путіна з’явиться можливість зустрітися з Трампом на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї – заході, на якому не буде ані Зеленського, ані представників європейських країн.

Тим часом на Трампа через кілька тижнів чекають проміжні вибори, на яких його Республіканська партія, як очікується, зазнає серйозних втрат. У зв’язку з цим він шукає способи швидко знизити ціни на бензин. Саме цим прагненням пояснюються спроби Трампа домогтися закупівлі російського дизельного палива – незважаючи на діючі санкції, – а також його заклики до України припинити атаки на нафтопереробні заводи.

У Європи немає вирішення проблеми

За словами джерел, більшість європейських партнерів зараз радять Зеленському пом’якшити критику на адресу Трампа, оскільки альтернативи співпраці зі США не існує. Вашингтон продовжує постачати Україні зброю та ділитися розвідданими, які мають життєво важливе значення для оборони Києва:

"За словами одного з чиновників, якщо розвіддані перестануть надходити, у Європи не буде ефективного вирішення проблеми".

Ймовірно, саме тому лідери ЄС, прибувши в четвер до Брюсселя на саміт, намагалися утримуватися від різкої публічної критики на адресу Трампа. Однак, як повідомляють джерела, під час закритих обговорень деякі з них висловили шок з приводу недавньої поведінки президента США.

"Як повідомляють джерела, обізнані з ходом дискусій, у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС у приватному порядку дійшли згоди: європейська політика щодо України має залишатися незмінною, незалежно від будь-яких різких змін у Вашингтоні. Було вирішено співпрацювати зі США, коли це можливо, а в іншому випадку – продовжувати надавати підтримку Києву самостійно", – пише Bloomberg.

Європа та війна в Україні – останні новини

Як повідомлялося, Велика Британія постачає Україні більше далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ мав можливість до настання зими зривати російські військові операції з ураження української цивільної інфраструктури.

Тим часом у ЄС назвали рішення України відновити удари по російських нафтопереробних заводах цілком обґрунтованим і корисним.

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