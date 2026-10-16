Трамп стверджує, що не віддавав наказу обмежити Starlink в Україні

Американський президент наголосив, що у нього добрі стосунки із Зеленським.

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром опублікує певні "подробиці", відповідаючи на зауваження про те, що "він хоче відставки Володимира Зеленського, незважаючи на те, що війну розпочав Володимир Путін". Про це пише Clash Report.

Журналіст нагадав йому, що він назвав Україну ганьбою за те, що вона завдає ударів по Росії, додавши: "Ви хочете, щоб Зеленський пішов. Ви забули, що саме президент Путін розпочав війну?"

"Ну, знаєте, я знаю подробиці, гаразд? І в якийсь момент я оприлюдню ці подробиці. Але мене нічого не хвилює, крім одного: я хочу, щоб ця війна нарешті закінчилася. У середньому щомісяця гинуть 25 тисяч військовослужбовців. Минулого місяця загинули 32 тисячі військовослужбовців. І я думаю, що обидва лідери – я веду переговори з ними обома – теж хочуть, щоб ця війна закінчилася. І я думаю, що вона закінчиться. Це все, що мене хвилює. Я хочу, щоб ця війна закінчилася", – сказав він.

Відео дня

Трамп також заперечує причетність влади США до обмежень Starlink в Україні:

"Я не знаю [хто це зробив]. Бо це був не я. І я не думаю, що це був Ілон [Маск]. На мою думку, все залишилося як і раніше. Я не впевнений, що його взагалі відключали. Це були не ми. Я перевірив сьогодні вранці. Вони кажуть, що все працює так само, як і завжди".

При цьому американський президент підкреслив, що у нього добрі стосунки із Зеленським.

Трамп і Starlink

Раніше високопоставлений американський чиновник заявляв, що Трамп не віддавав розпоряджень щодо обмеження доступу України до супутникової системи Starshield компанії SpaceX.

На запитання, чи наказував президент США обмежити використання Україною комплексу Starshield, чиновник у четвер відповів, що президент ніколи не звертався з таким запитом.

Водночас американський чиновник не виключає, що відповідне рішення могли ухвалити інші представники американської адміністрації або установи.

Вас також можуть зацікавити такі новини: