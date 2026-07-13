Врятувати Україну: WSJ розповів про останню місію сенатора Ліндсі Грема

Грем нарешті домігся політичного тріумфу, оскільки його законопроект про санкції проти Росії отримав підтримку Білого дому.

Впливовий американський сенатор Ліндсі Грем, який помер 11 липня у віці 71 року, провів свої останні дні, працюючи над місією з підтримки України та посилення санкцій проти РФ. Видання The Wall Street Journal розповіло про його останні зустрічі, заяви та плани.

Коли Грем повернувся в суботу до Вашингтона після візиту до Києва, колеги сказали, що він був втомленим, але водночас сповненим надій після низки зустрічей у Європі та Україні. Свій 71-й день народження він провів у поїздках, натхненний самітом НАТО в Туреччині, де президент Трамп похвалив альянс і підтримав Україну. Найважливіше, що переглянута версія законопроекту про санкції проти Росії, яку просував Грем, нарешті отримала підтримку Білого дому.

"Це надзвичайно важлива подія – ми всі добре попрацювали", – сказав Грем сенатору Річарду Блюменталю – всього за кілька годин до того, як стало відомо про його смерть.

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Людина, одержима своєю метою

Понад рік Грем закликав Конгрес і Білий дім підтримати законопроект про санкції проти Росії, спрямований на посилення економічного тиску на Москву через війну в Україні, у розробці якого він брав участь.

Зусилля Грема іноді призводили до розбіжностей між Конгресом, контрольованим республіканцями й здебільшого налаштованим на підтримку української політики, та Трампом, а також його переговорною командою.

Коли Трамп, деякі члени його кабінету та європейські лідери зібралися на саміті НАТО, Грем побачив вирішальний момент для забезпечення підтримки більш жорстких санкцій.

"Законодавці та європейські чиновники заявили, що тепла зустріч Трампа і Зеленського підтвердила правильність стратегії Грема, яка полягала у довгостроковому протистоянні шляхом захисту інтересів України за лаштунками, незважаючи на коливання президента між проросійськими та проукраїнськими поглядами", – пише WSJ.

Прощальна пісня

У четвер Грем покинув Анкару, щоб здійснити свій десятий візит до України з моменту початку вторгнення Росії у 2022 році.

Коли Зеленський зустрівся з Гремом у своєму президентському кабінеті в п’ятницю, вони обмінялися посмішками та потиснули один одному руки. Зеленський привітав його з днем народження та поцікавився, як у нього справи.

"Старший, але не мудріший", – відповів Грем.

Пізніше в п’ятницю Грем разом із колегами оголосив про досягнення угоди з адміністрацією Трампа щодо просування нової версії законопроекту про санкції проти Росії. У Києві Грем повідомив журналістам, що угода була досягнута за 30 хвилин до цього.

"Це означає, що він стане законом", – сказав він.

Як зазначив член Палати представників Майкл Маккол, підтримка інтересу Трампа до допомоги Україні багато в чому була заслугою Грема. "Вони багато грали разом у гольф", – сказав МакКол, – "у них було достатньо часу для обговорень, чи то дев’ять, чи то вісімнадцять лунок".

МакКол дізнався про смерть Грема під час поїздки поїздом із Києва назад до Польщі, де він планував шукати додаткові способи допомогти Україні.

"Ліндсі був би дуже корисний", – сказав він. "Він дуже вправно маневрував у політичному плані як у добрі, так і в лихі часи".

Сенатор Джин Шахін, провідна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин, яка працювала з Гремом на саміті НАТО, закликала Конгрес ухвалити законопроект про санкції та втілити в життя "давню мрію Грема про незалежну й безпечну Україну".

Ліндсі Грем помер – що відомо

Увечері 11 липня у віці 71 року помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. У його офісі заявили, що сенатор помер від "короткотривалої та раптової хвороби".

Згодом стало відомо, що причиною смерті стало розшарування аорти – пошкодження стінки головної артерії організму, пов’язане з затвердінням артерій.

Військовий оглядач і журналіст Тім Лістер у статті для CNN зазначив, що після смерті Грема Україна втратила одного зі своїх найактивніших прихильників у Вашингтоні.

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