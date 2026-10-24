Трамп допустив запровадження мит у 200% проти Росії та України

За словами Трампа, він сподівається, що США вже незабаром "покладуть край цій катастрофі".

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би ввести мита проти України та Росії у розмірі 200%, якщо між ними не буде укладено мирну угоду. Про це він сказав на передвиборчому мітингу.

"Ми завершили п’ять воєн завдяки митам. Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%", - і вони зупинилися. Нам, ймовірно, варто негайно зробити те саме з Україною та Росією. Мені це ніколи не спадало на думку. Але ми недостатньо багато у них купуємо, щоб застосувати такий захід, тому це не спрацює", - заявив президент США.

За словами Трампа, він сподівається, що США близькі до того, щоб "покласти край катастрофі, що сталася".

Відео дня

"Я сподіваюся, що ми близькі до того, щоб покласти край катастрофі між Росією та Україною. Я сподіваюся, що ми покладемо цьому край", - сказав він.

Переговори щодо України

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Росія не демонструє готовності до переговорів про припинення війни проти України, а також вважає все НАТО стороною конфлікту.

Він нагадав, що раніше президент України Володимир Зеленський щонайменше шість разів пропонував переговори між російською та українською владою. Водночас у РФ запропонували провести переговори зі США та Китаєм, але без України та Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: