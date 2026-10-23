Президент Чехії пояснив, що заважає переговорам щодо завершення війни в Україні

За словами Павела, Європі слід зробити все можливе, щоб сформувати чітку переговорну позицію.

Росія не демонструє готовності до переговорів про припинення війни проти України, а також вважає все НАТО стороною конфлікту. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю німецькому журналісту Паулю Ронцхаймеру.

"Росія вважає весь НАТО стороною конфлікту і навіть оголошує всіх нас законними цілями. Зараз вона діє проти нас не звичайними військовими засобами, а гібридними методами, кібератаками та іншими способами. Спочатку нам потрібно хоча б у загальних рисах домовитися про те, що ми хочемо вести переговори", - сказав він.

Павел нагадав, що раніше президент України Володимир Зеленський щонайменше шість разів пропонував переговори між російською та українською владою. Водночас у РФ запропонували провести переговори зі США та Китаєм, але без України та Європи.

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"Вважаю, це було б вкрай шкідливо", – підкреслив президент Чехії.

За словами Павела, Європі потрібно зробити все можливе, щоб виробити чітку переговорну позицію. Він визнав, що європейські країни занадто сильно покладаються на США, що є їхньою спільною слабкістю.

"Росія явно вважає США партнером. Путін не визнає авторитет Європейського Союзу. Він не хоче розмовляти з Урсулою фон дер Ляєн, не розмовляє з Каєю Каллас і припинив спілкування з іншими європейськими лідерами, зокрема з Емманюелем Макроном", – заявив Павел.

Президент Чехії зазначив, що Європі спершу потрібно обговорити всеосяжну позицію всередині ЄС та в ширшому європейському колі, включаючи країни, які не входять до блоку.

"Потім слід обрати особу або групу осіб, які виступатимуть від імені Європи. Це не обов’язково мають бути представники ЄС чи НАТО. Ними можуть стати політичні лідери, яким решта надасть мандат на переговори", – додав Павел.

Президент Чехії наголосив, що мир в Україні – одна зі складових безпеки в Європі.

"Ми могли б запропонувати переговори щодо європейської безпеки в цілому, від Північного до Чорного моря: відновити договори, термін дії яких закінчився, відновити заходи зміцнення довіри, подібні до тих, що застосовувалися в рамках Гельсінського процесу, забезпечити прозорість військових навчань. Перша і, ймовірно, найважливіша попередня умова – звичайно, хоча б припинення вогню в Україні", – підсумував Павел.

Євросоюз хоче долучитися до переговорів щодо України

Раніше заступниця головного прессекретаря Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що Європейський Союз хоче долучитися до переговорів щодо завершення війни в Україні. Вона зазначила, що блок завжди прагнув того, щоб Україна займала сильну позицію.

У Euronews писали, що Євросоюз прагне відігравати більш значну роль у мирних переговорах, оскільки блок стурбований непостійною позицією США.

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