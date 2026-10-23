Трамп поклався на Путіна заради власної вигоди, але Кремль може зруйнувати плани, - FP

Позиції Києва та Москви й надалі лишаються максимально розбіжними.

Президент США Дональд Трамп покладається на Путіна, щоб той дав йому можливість отримати велику міжнародну перемогу. Однак Кремль навряд готовий йти на таку велику поступку, як завершення війни в Україні.

Таку думку висловлює Джон Халтівангер, штатний автор Foreign Policy. Автор відзначає, що Трамп зараз робить чергову спробу завершити війну в Україні, і в цій спробі він вкотре звинувачує Київ. Він звинувачує президента Володимира Зеленського у затягуванні війни, а Пентагон затримує поставки Україні ракет-перехоплювачів Patriot. Крім того, Трамп зробив низку кроків для послаблення тиску на РФ, що вже викликало критику навіть у республіканській партії.

Автор ставить питання – чому саме зараз Трамп почав робити такі кроки. На думку журналіста, президент США втрачає терпіння через відсутність прогресу. Також це відбувається на тлі підготовки до виборів, напередодні яких Трамп прагне послабити тиск на енергетичні ринки. Він розгніваний на Зеленського через удари по російських НПЗ. Хоча війна в Ірані є більшим винуватцем високих цін на бензин, додає автор.

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Він зазначає, що наразі є багато питань щодо того, чи дадуть такі кроки результат Трампу. Хоч Путін і відпустив американського в'язня та погодився відновити тристоронні мирні переговори, однак жоден з цих кроків фактичного нічого не коштує Кремлю.

"Чи близька угода? Навряд. Росія та Україна залишаються принципово розбіжними щодо умов припинення війни, які включають максималістські вимоги Москви, такі як відмова України від Донбасу. І це ускладнює оптимізм щодо перспектив угоди. Так було і під час зустрічі Трампа з Путіним на гучному саміті на Алясці в серпні 2025 року, який завершився без будь-яких суттєвих домовленостей чи зрушень. Зрозуміло, що Трамп хоче перемоги у зовнішній політиці, і він, здається, вірить, що Путін може допомогти її досягти, але його шанси виглядають не дуже високими", – відзначає автор.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше видання The Economist розкрило частину пунктів нової мирної угоди, яку США просуває між Україною та РФ. За даними видання, Вашингтон пропонує створити на Донбасі демілітаризовану зону. Україна має відмовитися від вступу до НАТО, але натомість отримає членство в ЄС. Москва ж отримає послаблення санкцій та можливість постачати газ до Європи.

Тим часом президент Володимир Зеленський розповів, що Україна пропонує три варіанти гарантій безпеки від союзників після війни. Вони включають посилення української армії, прямі гарантії від союзників, а також вступ у НАТО.

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