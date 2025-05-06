Він каже, що його дружина вважає зображення милим.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не має ніякого відношення до фотографії, на якій його зображено в образі Папи Римського.

Журналісти попросили американського лідера прокоментувати негативну реакцію на картинку, яку ще 3 травня було опубліковано в офіціальному акаунті Білого дому в X. У відповідь Трамп сказав, що його дружина Меланія вважає, що це "було мило":

"Ви маєте на увазі, що вони (критики зображення, - УНІАН) не розуміють жартів? Ви маєте на увазі не католиків, а фейкові ЗМІ. Католикам це сподобалось. Я не маю до цього ніякого відношення. Може, це був штучний інтелект".

Скандал навколо фото Трампа

Нагадаємо, нещодавно американський президент жартома заявив, що хотів би стати Папою Римським, назвавши це своїм "пріоритетним вибором".

Відео дня

Ці слова прозвучали незадовго після смерті Папи Франциска та напередодні конклаву з обрання нового понтифіка.

Вже невдовзі в мережі з'явилося штучно згенероване зображення Трампа в традиційному папському вбранні. Це викликало широкий резонанс і обурення серед католицької спільноти та громадськості.

Кардинал Нью-Йорка Тімоті Долан назвав зображення "невдалим" і охарактеризував його як "brutta figura" - італійський вираз, що означає "ганьба". Він висловив надію, що Трамп не мав прямого відношення до створення цього зображення .

Вас також можуть зацікавити новини: