Єпископи штату Нью-Йорк закликали Трампа не знущатися над вірою.

Президент США Дональд Трамп зазнав різкої критики з боку католицьких єпископів після публікації створеного штучним інтелектом фотографію себе в образі Папи Римського, яку було опубліковано в офіційному акаунті Білого дому в Х.

Як пише BBC, католицька конференція штату Нью-Йорк, що представляє єпископів у Нью-Йорку, звинуватила Трампа в глузуванні над вірою.

"У цьому зображенні немає нічого розумного або смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, і кардинали збираються вступити в урочистий конклав, щоб обрати нового наступника Святого Петра. Не знущайтеся над нами", - написала група.

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Крім того, колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці також розкритикував пост Трампа.

"Це зображення ображає вірян, ображає інститути і показує, що лідер правого світу любить дуріти", - написав Ренці в X.

Також із критикою дій Трампа виступив єпископ Об'єднаної єпархії Спрінгфілда в штаті Іллінойс Томас Джон Папроцький.

"Це завдає глибокої образи католикам, особливо в цей священний період, коли ми ще оплакуємо смерть Папи Франциска... Він повинен вибачитися", - написав єпископ.

Водночас Білий дім відкинув будь-які припущення про те, що Трамп висміює папство.

"Президент Трамп прилетів до Італії, щоб висловити свою повагу Папі Франциску і бути присутнім на його похороні, і він був затятим захисником католиків і релігійної свободи", - заявила прес-секретар Каролін Лівітт.

Трамп і Папа Римський

Раніше президент США жартома припустив, що хотів би стати Папою Римським. Відразу ж після цього він запропонував інший варіант - архієпископа з Нью-Йорка Тімоті Долана.

Також Трампа звинуватили в тому, що він порушив дрес-код на похороні Папи. Правила вимагали, щоб чоловіки були одягнені в чорний костюм, чорну краватку і білу сорочку. Взуття, шкарпетки, пальта і парасольки також мали бути чорними. Тим часом Трамп одягнув синій костюм.

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