Право на участь у конклаві мають близько 135 кардиналів з усього світу віком до 80 років.

Конклав для обрання нового Папи Римського збереться 7 травня. Про це пише агентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело у Ватикані.

Дату таємного конклаву, на якому буде обрано нового главу Католицької церкви, було визначено на закритих зборах кардиналів після похорону папи Франциска 26 квітня.

Виборці готуються до розміщення в Casa Santa Marta. Право на участь у конклаві мають близько 135 кардиналів з усього світу віком до 80 років.

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Як працює Конклав

З 2005 року під час голосування кардинали-виборники розміщуються в Casa Santa Marta і їм заборонено використовувати будь-які пристрої або зв'язуватися із зовнішнім світом. Про це пише Corriere della Sera.

Правила голосування слідують нормам, встановленим папою Іоанном Павлом II 1996 року апостольською конституцією Universi Dominici Gregis, потім зміненим Бенедиктом XVI 26 червня 2007 року. Згідно з новими положеннями, після 33-го або 34-го голосування проводять другий тур між двома кардиналами, які набрали найбільшу кількість голосів в останньому турі, але, як і раніше, потрібна більшість у дві третини голосів.

Щодня до обрання наступника Бергольйо, буде проводитися два куріння - одне близько 12-ї години дня, інше о 19-й годині.

Після закінчення кожного голосування бюлетені спалюють із додаванням барвника: чорного, у разі виборів, що не відбулися; білого, у разі обрання нового Святого Отця. Дим, що здіймається з труби Апостольського палацу, повідомляє вірянам, які зібралися на площі Святого Петра, про те, відбулися чи не відбулися вибори.

Після того, як вибори відбудуться, і якщо обраний прийме висунення, з труби піде білий дим, і одночасно задзвонять шість дзвонів собору Святого Петра. Святкові удари дзвонів завжди знаменують прихід нового Папи.

У ризниці Сикстинської капели приготують кімнату з одягом для нового понтифіка. Після обрання Папа через невеликі двері в апсиді Сикстинської капели потрапляє в "кімнату сліз", названу так тому, що саме тут обранець дає волю емоціям, які він стримував до цього моменту.

Неможливо знати, скільки часу знадобиться 138 кардиналам-виборщикам, щоб обрати нового Папу. З 1900 року по сьогоднішній день конклави зазвичай тривали в середньому 3 дні, а найтриваліший з них - 5 днів.

Похорон Папи Римського

26 квітня в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре поховали Папу Римського Франциска. Попрощатися з ним приїхали 200 тисяч осіб, серед них - глави держав і урядів, а також релігійні лідери.

Раніше в La Stampa назвали потенційних наступників Франциска. Зазначається, що одним із головних фаворитів є італієць П'єтро Паролін, який є досвідченим дипломатом, а в Церкві вважають, що він забезпечить баланс між різними католицькими душами.

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