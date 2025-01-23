Зазначається, що діяльність хуситів загрожує безпеці американських громадян на Близькому Сході, безпеці регіональних партнерів США і стабільності світової морської торгівлі.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес визнання угруповання "Ансар Аллах" (єменських хуситів) терористичною організацією. Документ опубліковано на сайті Білого дому.

"Діяльність хуситів загрожує безпеці американських цивільних осіб і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі", - наголошується в документі.

Зазначається, що хусити з 2023 року десятки разів обстрілювали військові кораблі ВМС США, наражаючи на небезпеку американських військових. Також вони здійснили численні напади на цивільну інфраструктуру, зокрема на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, атаки в січні 2022 року на Об'єднані Арабські Емірати і випустили понад 300 снарядів по Ізраїлю з жовтня 2023 року.

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"Хусити також понад 100 разів атакували торгові судна, що проходять через Баб-ель-Мандебську протоку, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо цивільних моряків, а частина морського торговельного трафіку Червоного моря була змушена змінити маршрут", - ідеться в указі.

Зазначається, що протягом 30 днів від дати указу державний секретар має після консультацій із директором національної розвідки та міністром фінансів подати президенту через Раду національної безпеки звіт щодо позначення "Ансар Аллах" як іноземної терористичної організації.

Дональд Трамп - укази

Раніше Трамп підписав указ про закриття південного кордону країни для нелегальних мігрантів. Трамп дав вказівки Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту США вжити всіх необхідних заходів для негайної депортації нелегальних мігрантів, які перетнули південний кордон Сполучених Штатів.

Також Трамп уже скасував 78 виконавчих актів, ухвалених своїм попередником Джо Байденом.

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