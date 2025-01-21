Трамп скасував десятки указів Байдена, - CNN

Президент США Дональд Трамп скасував 78 виконавчих актів, ухвалених своїм попередником, 46-м президентом США Джо Байденом, пише CNN.
Більшість указів Байден підписав у перший день свого правління у 2021 році. Серед скасованих постанов:
- указ, який вимагав від федеральних відомств розширити заборони на дискримінацію за ознакою статі, включивши до них сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність;
- указ, який вимагав від посадових осіб виконавчої влади підписати зобов’язання щодо дотримання етичних норм;
- указ, який дозволяв трансгендерним людям служити в армії США;
- указ, який забороняв поновлення контрактів з приватними в’язницями.
Також Трамп скасував визнання Куби державою-спонсором терору, указ щодо ризиків штучного інтелекту, про застосування санкцій до єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан та інші укази. Причини скасування указів не вказані.
Дональд Трамп - перший день на посаді
Трамп зробив свої перші заяви про війну в Україні. Він сказав, що хоче завершити війну в Україні якнайшвидше і заявив, що "війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися".
За словами Трампа, диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. Натомість президент України Володимир Зеленський хоче укласти мирний договір.
Крім того, Трамп вже підписав низку важливих указів. У перший день на посаді він доручив урядовим агентствам США більше не видавати документи про громадянство дітям, народженим у Сполучених Штатах від батьків, які не мають законного статусу.