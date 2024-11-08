Трампа не визнано невинним. Просто він став президентом, а отже його більше не можна карати за вчинені злочини.

У США суд призупинив провадження проти Дональда Трампа у кримінальній справі про втручання у вибори в 2020 році. Очікується, що незабаром справу остаточно закриють, повідомляє CNBC.

Про паузу попросив спеціальний прокурор Джек Сміт, чия команда переслідує Трампа у федеральному суді у Вашингтоні. За совами Сміта, його команді потрібен час "для оцінки цієї безпрецедентної обставини" (перемоги Трампа на виборах) "і визначення відповідного курсу, який буде відповідати політиці Міністерства юстиції". Майбутнє кримінальної справи проти Трампа планують визначити до 2 грудня.

Як зазначає CNBC, перемога Трампа від початку вбачалася як підстава для зупинки судового переслідування. Сам Трамп вже заявив, що планує звільнити спецпрокурора Сміта та, як очікується, змусить міністерство юстиції припинити судове переслідування.

Відео дня

"Політика Міністерства юстиції забороняє міністерству переслідувати президента під час перебування на посаді через приналежність міністерства до виконавчої гілки влади (яку в США очолює президент – УНІАН). Генеральний прокурор, який очолює Міністерство юстиції, призначається президентом", – додає CNBC.

У цій кримінальній справі Трампа звинувачують у злочинах, пов’язаних із його спробами скасувати власну поразку на виборах 2020 року, коли республіканець був чинним президентом.

Трампа також звинувачують ще у низці злочинів, вчинених ним у різний час. Але очікується, що Трамп не постане перед судом, поки він обіймає посаду президента, навіть у тих справах, де обвинувачення підтримує не спецпрокурор, а місцеві прокуратури штатів.

Втім, за деякими справами вирок можуть винести ще до набуття Трампом президентских повноважень. Зокрема щодо фінансового шахрайства його компаній та спроби підкупити порнозірку. У цих справах Трампу теоретично загрожує тюремне ув’язнення, але він не буде відбувати таке покарання, поки він буде президентом, додає CNBC.

Трамп планує покарати своїх політичних ворогів

Як писав УНІАН, після повернення у Білий дім Дональд Трамп може спробувати помститися своїм політичним опонентам. Протягом років Трамп наповнював свої промови та пости в соціальних мережах мстивими закликами до судового переслідування, ув’язнення, депортації та навіть страти своїх політичних опонентів, його критиків і представників ЗМІ. В останні тижні кампанії 2024 року він підтверджував ці обіцянки відплати.

Зокрема Трамп обіцяв помститися чинному президенту Джо Байдену, його віце-президентці Камалі Гарріс, колишньому президенту Бараку Обамі, а також іншим американським політикам-демократам, журналістам, які його критикували, і працівникам американських правоохоронних органів, причетних до його, Трампа, кримінального переслідування.

Вас також можуть зацікавити новини: