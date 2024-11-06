Трамп неодноразово озвучував наміри покарати своїх політичних ворогів, і зараз у нього стало менше стримуючих факторів для цього.

Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Після повернення у Білий дім він може спробувати помститися своїм політичним опонентам. Видання Politico склало перелік відомих американських політиків, які можуть стати першими політичними в’язнями в новітній історії США.

Автори публікації зазначають, що протягом багатьох років Трамп наповнював свої промови та пости в соціальних мережах мстивими закликами до судового переслідування, ув’язнення, депортації та навіть страти своїх політичних опонентів, його критиків і представників ЗМІ. В останні тижні кампанії 2024 року він підтверджував ці обіцянки відплати.

Багато прихильників Трампа відкинули ці погрози як передвиборну риторику. Але інші — включно з деякими з найближчих радників Трампа — зловісно попереджають, що він, швидше за все, втілить ці погрози в життя. Адже тепер йому не треба дбати про рейтинги, оскільки він вже не зможе балотуватися на новий президентський строк. А нещодавнє рішення Верховного суду США, яке надає президентам широкий імунітет від кримінальної відповідальності навіть після відставки, може надати йому сміливості для початку репресій.

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Отже ось перелік людей, яким, за словами самого ж Трампа, віддтепер варто хвилюватися за свою свободу, а можливо і життя:

Чинний президент Джо Байден . Трамп часто називав Байдена корумпованим, а в червні заявив, що його слід "заарештувати за державну зраду". Чинна віце-президентка Камала Гарріс . Трамп покладав безпосередньо на Гарріс відповідальність за міграційну кризу в США та стверджував, що люди були "вбиті через її дії на кордоні". Колишній президент Барак Обама . У 2020 році Трамп звинуватив Обаму в "зраді" за те, що Трамп описує як стеження ФБР за його президентською кампанією 2016 року через підозру у зв’язках з Росією. У серпні цього року Трамп перепостив у соцмережі повідомлення із закликом до "публічних військових трибуналів" над Обамою. Колишня держсекретарка Гілларі Клінтон . Під час виборів 2016 року Трамп неодноразово закликав до ув’язнення Клінтон через скандал із витоком секретної інформації з її поштової скриньки. В червні цього року Трамп сказав, що кинути дружину президента і колишнього держсекретаря у в’язницю це "жахливий шлях, на який вони нас ведуть, і дуже можливо, що це трапиться з ними". Колишня спікерка Ненсі Пелосі . У вересні Трамп заявив, що Пелосі має бути притягнуто до кримінальної відповідальності у зв’язку з продажем її чоловіком акцій Visa за кілька місяців до того, як Міністерство юстиції подало до суду на компанію за нібито порушення антимонопольного законодавства. Він також поклав на неї відповідальність за погром у будівлі Конгресу, який 6 січня 2021 року вчинили прихильники Трампа. Хантер Байден та решта родини Байденів . Трамп заявив, що призначить спеціального прокурора для розслідування, за його словами, корупції, пов’язаної з родиною Байдена. Він не дав чіткої інформації щодо того, кого і за що буде розслідувати, але іноді говорив про гроші, які син Байдена Хантер отримував із китайських джерел. Засновник Facebook Марк Цукерберг . Трамп і деякі його союзники різко критикували Цукерберга після того, як він і його дружина Прісцилла Чан виділили 420 мільйонів доларів у 2020 році на покращення виборчої інфраструктури. Прихильники Трампа стверджують, що ці гроші були слабо завуальованою змовою, спрямованою на підрив його переобрання.

Крім того список потенційних політв’язнів включає ще низку представників правоохронної системи США, причетних до розслідувань проти Трампа, а також інших колишніх посадовців різних державних органів США і навіть журналістів.

Вибори в США: чого чекають від перемоги Трампа

Як писав УНІАН, у Євросоюзі побоюються початку торговельної війни зі США після перемоги Трампа на виборах. Адже частиною його передвиборчої платформи була обіцянка запровадження мита на європейські товари.

Також ми розповідали, що, на думку екс-президента Фінляндії Саулі Нііністьо, після приходу до влади Дональд Трамп тиснутиме на Україну, вимагаючи гнучкості у питаннях укладення миру з Росією.

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