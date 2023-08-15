Загалом екс-президенту висунуто звинувачення за чотирма різними справами.

Колишньому президенту США Дональду Трампу вчетверте за цей рік було висунуто звинувачення в скоєнні кримінального злочину. Нові пункти стосуються давно розслідуваної справи про створення "злочинної організації", спрямованої на скасування результатів виборів 2020 року.

Як повідомляє CNN, обвинувальний висновок від окружного прокурора одного з округів штату Джорджія містить перелік із 18 підозрюваних, де Трампа розглядають як очільника групи змовників. Загалом же по цій справі вже оголошено 41 звинувачення стосовно 30 співучасників.

CNN зазначає, що звинувачення від штату Джорджія значно тяжчі і масштабніші за ті, які раніше Трампу оголосив федеральний спецпрокурор Джек Сміт.

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Згідно з новим звинуваченням усі 19 фігурантів мають добровільно здатися правоохоронцям до 25 серпня. Прокурор зазначив, що усіх їх планують судити в межах одного загального процесу, а не поодинці. Суд планують розпочати впродовж найближчих шести місяців.

В чому звинувачують Трампа

Обвинувачувальний документ, оприлюднений у Джорджії в понеділок, пропонує широке звинувачення щодо поведінки Трампа після виборів 2020 року. В ньому перераховано велику кількість способів, якими Трамп намагався скасувати результати виборів, що принесли йому поразку від Джо Байдена.

Зокрема документ містить сумнозвісну телефонну розмову Трампа з держсекретарем Джорджії Бредом Раффенспергером, в якій тоді ще чинний президент просив Раффенспергера "знайти" голоси, необхідні йому для перемоги в штаті. Також серед "подвигів" Трампа, які розслідують прокурори, – спроба задіяти фальшивих виборщиків і лист від вересня 2021 року, який він знову надіслав Раффенспергеру, закликаючи його скасувати результати голосування штату в 2020 році.

Прокурори кажуть, що злочинні дії, навколо яких побудовано звинувачення, включають, зокрема, надання неправдивих свідчень, подання фальшивих документів і підробок, видавання себе за посадових осіб, комп’ютерні зломи та спроби вплинути на свідків.

Наприклад, команда Трампа ввела в оману державних чиновників у Джорджії, організувала фальшивих виборщиків, переслідувала виборчу співробітницю Рубі Фріман і зламала виборче обладнання в сільській місцевості округу Кофі в Джорджії.

Обвинувачені особи

Окрім Дональда Трампа у справі проходять ще 18 осіб:

Руді Джуліані – адвокат Трампа,

Марк Медоуз – глава апарату Білого дому,

Джон Істмен – адвокат Трампа,

Кеннет Чезебро – адвокат, який підтримує Трампа,

Джеффрі Кларк – високопосадовець міністерства юстиції,

Дженна Елліс – адвокат кампанії Трампа,

Роберт Чілі – адвокат, який просував заяви про шахрайство на виборах,

Майк Роман – представник кампанії Трампа,

Девід Шафер – голова Республіканської партії Джорджії та фальшивий виборщик,

Шон Стілл – фальшивий виборщик Республіканської партії,

Стівен Лі – пастор, пов'язаний із залякуванням працівників виборчої групи,

Гаррісон Флойд – лідер руху Black Voices for Trump,

Тревіан Кутті – публіцист, пов'язаний із залякуванням працівників виборчої групи,

Сідні Пауелл – адвокат кампанії Трампа,

Кеті Летем – фальшивий виборщик від Республіканської партії, пов’язаний із втручанням у процедуру голосування в окрузі Кофі,

Скотт Холл – причетний до порушення виборчої системи округу Кофі,

Місті Хемптон – супервайзерка з виборів в окрузі Кофі,

Рей Сміт – адвокат кампанії Трампа.

Реакція Трампа

Адвокати Трампа розкритикували обвинувачення, заявивши, що наведені факти подано "однобоко", а факт висунутих звинувачень загалом вони вважають "шокуючим та абсурдним".

Сам Трамп заявив про політичне переслідування через його намір взяти участь в президентських виборах 2024 року, підготовка до який вже фактично почалася.

"Це політично інспіроване звинувачення, яке могло бути висунуто близько трьох років тому, було розроблено для розміщення прямо в розпал моєї політичної кампанії", — сказав Трамп в коментарі Fox News Digital.

Трамп сказав, що окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс "має зосередитися на людях, які сфальсифікували президентські вибори 2020 року, а не на тих, хто вимагає відповіді щодо того, що сталося".

Слід зазначити, що нове звинувачення – стосується вже четвертої окремої справи. Зокрема його звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів, у сплаті грошей за мовчання порноактрисі Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року, організації штурму Капітолія у січні 2021 року. Також є окрема справа про спробу скасувати результати виборів, яку розслідує федеральний прокурор, а не прокурор штату Джорджія, про що йшлося вище.

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