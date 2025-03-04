Він також заявив, що Володимиру Зеленському "врешті-решт" доведеться укласти мирну угоду.

США вже ведуть переговори з росіянами про війну в Україні, заявив віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News. При цьому він стверджує, що президент США Дональд Трамп у цих переговорах не сприймає заяви Росії як істину.

"Він веде переговори з росіянами, де є взаємні поступки і діє принцип "довіряй, але перевіряй". Це і є дипломатія", - сказав Венс.

Венс також сказав, що якщо президент України Володимир Зеленський "серйозно займеться деталями", США будуть готові знову поговорити.

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"Я думаю, що якщо він зателефонує і зробить серйозну пропозицію про те, як він збирається брати участь у процесі. Дивіться, є деталі, які дійсно важливі, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми поговорили з деякими з наших союзників, йому потрібно серйозно зайнятися деталями", - сказав Венс.

Він також заявив, що українському президенту "врешті-решт" доведеться укласти мирну угоду.

"Він продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який, за словами президента Трампа, є політикою американського народу і його президента. І я думаю, чесно кажучи, що зараз він усе ще не в тій позиції, але я думаю, що він зрештою повинен це зробити", - сказав Венс.

Війна в Україні - новини

Раніше Венс заявив, що найкращий спосіб захистити Україну від чергового російського вторгнення - це гарантувати фінансову зацікавленість США в майбутньому України, маючи на увазі укладення угоди про цінні метали.

Раніше CNN писав, що через сварку Трампа і Зеленського американський лідер може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним раніше, ніж планувалося до цього.

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