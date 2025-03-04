Він вважає, що фінансова зацікавленість США в майбутньому України - "краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч солдатів з якоїсь випадкової країни".

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що найкращий спосіб захистити Україну від чергового російського вторгнення - це гарантувати фінансову зацікавленість США в майбутньому України, пише The Guardian.

"Якщо вам потрібні реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете, щоб Володимир Путін не вторгся в Україну знову, то найкраща гарантія безпеки - це дати американцям економічну вигоду в майбутньому України", - заявив Венс в інтерв'ю Fox News.

Він вважає, що це буде кращою альтернативою, ніж введення в Україну миротворчих військ.

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"Це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч солдатів з якоїсь випадкової країни, яка не вела війни 30 або 40 років", - сказав він.

Венс також заявив, що США не можуть "просто фінансувати війну вічно, американський народ цього не потерпить". Інтерв'ю вийшло в ефір того самого дня, коли Білий дім оголосив про припинення військової допомоги Україні. Однак воно було записано заздалегідь, тому невідомо, чи знав Венс про те, що до моменту його виходу в ефір США припинять допомогу.

Венс також прокоментував п'ятничну зустріч Трампа із Зеленським, знову розкритикувавши українського президента.

"Не вистачало поваги. Була впевненість у своїй правоті", - сказав Венс про Зеленського.

Водночас, за його словами, двері для переговорів "усе ще відчинені".

"Президент Трамп ясно і послідовно заявив, що, звісно, двері відчинені, поки Зеленський готовий серйозно говорити про мир. Ви не можете прийти до Овального кабінету або куди-небудь ще й відмовитися навіть обговорювати деталі мирної угоди", - заявив Венс.

США та Україна - останні новини

Раніше в Конгресі США заявили, що угоду про видобуток корисних копалин між Україною і США буде підписано найближчим часом.

3 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає угоду про корисні копалини "мертвою". Водночас радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц заявляв, що США готові повернутися до угоди про ресурси, однак у Білому домі хочуть "почути від президента Зеленського, що він шкодує про те, що сталося".

При цьому пізно ввечері 3 березня стало відомо, що США припинили постачання допомоги Україні, зокрема й ті, які вже перебувають на шляху в Україну.

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