За словами віцепрезидента США, суперечка почалася після його відповіді журналісту.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував суперечку між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка виникла у Білому домі. За його словами, все почалося з того, що відповідь Венса на запитання журналіста "вивела" українського президента з рівноваги, передає Fox News.

"Я думаю, що було просто певне відчуття - бракувало поваги. Було певне відчуття власної гідності", - зауважив Венс.

У виданні нагадали, що під час зустрічі в Овальному кабінеті віцепрезидент США пояснив важливість залучення дипломатії для припинення війни. Водночас Зеленський розповів про незаконну анексією Криму, попередні невдалі мирні угоди та перемир'я 2019 року, яке порушила Росія та запитав:

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"Про яку дипломатію, Джей Ді, ви говорите? Що ви маєте на увазі?".

На що Джей відповів:

"Я говорю про таку дипломатію, яка покладе край руйнуванню вашої країни. Я думаю, що це неповага з вашого боку - приходити в Овальний кабінет і намагатися вирішувати це перед американськими ЗМІ... Ви повинні дякувати президенту за те, що він намагається покласти край цьому конфлікту".

Вже в інтерв'ю Fox News віцепрезидент США наголосив, що намагався розрядити ситуацію та провести розмову з президентом України наодинці.

"Президент сказав: "Ні, насправді, я більше не хочу розмовляти наодинці. Я хочу провести цю розмову публічно, щоб американський народ побачив", - зазначив Венс.

Також відомо, що угода про корисні копалини, яку мали підписати Трамп і Зеленський, зірвалася після того, як президента України попросили покинути Білий дім. На що Венс сказав:

"Президент поставив перед своєю адміністрацією дуже чітку мету. Він хоче, щоб вбивства припинилися. І я думаю, що дуже важливо, щоб президент Зеленський і, звичайно, президент Путін, обидва повинні сісти за стіл переговорів. І в кінцевому підсумку саме на цьому все розвалилося. Мені справді байдуже, що президент Зеленський говорить про мене чи про когось іншого. Але він продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який, за словами президента Трампа, є політикою американського народу та їхнього президента".

За словами політика, війна не може тривати вічно, адже для цього не вистачає українських сил, немає достатньо грошей США та боєприпасів, аби фінансувати цей конфлікт "до нескінченності".

"Єдиний реалістичний шлях до врегулювання - це шлях президента Трампа. Ми закликаємо і президента Зеленського, і президента Путіна йти цим шляхом".

США та Україна - останні новини

Раніше у Білому домі підтвердили припинення допомоги Україні. За словами офіційного представника Білого дому, президент США Дональд Трамп прийняв таке рішення після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Водночас видання CNN повідомило, що США зупинили допомогу Україні, щоб домогтися від Зеленського вибачень. Офіційні чиновники розповіли журналістам, що Трамп і його помічники хочуть отримати від Зеленського визнання своєї провини після п'ятничної сварки.

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