Він сказав, що не запроваджує санкції проти РФ, тому що не хоче "зіпсувати угоду" щодо України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий, якщо необхідно, до тристоронньої зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Він сказав, що його спецпредставник Стів Віткофф "дуже жорстко" спілкується з російською стороною і пообіцяв, що за два тижні "дасть знати", чи дійсно Путін хоче закінчити війну.

"Я не можу вам цього сказати, але я дам вам знати приблизно через два тижні. Дуже скоро ми дізнаємося, чи підштовхує він [Путін] нас до чогось - і якщо так, то ми відреагуємо трохи по-іншому", - сказав Трамп у відповідь на запитання, чи вважає він зараз, що Путін дійсно хоче закінчити війну.

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За його словами, Віткофф "робить феноменальну роботу" і "дуже жорстко з ними [росіянами] зараз спілкується".

"Я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбивали посеред того, що називається переговорами. Я дуже-дуже розчарований", - заявив Трамп.

Також він сказав, що не запроваджує санкції проти РФ, тому що не хоче "зіпсувати угоду" щодо України.

"Ну, я не буду говорити вам точно, але слова говорять самі за себе. Ми не задоволені цією ситуацією", - сказав президент США.

Можливість зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського

Зеленський заявив, що українська сторона готова до зустрічей із росіянами в будь-якому форматі, зокрема й до переговорів на рівні лідерів у форматі тристоронньої зустрічі - президент України Володимир Зеленський - російський лідер Володимир Путін - президент США Дональд Трамп.

Він нагадав, що в Саудівській Аравії американці окремо зустрічалися з українцями і з росіянами, а потім відбулася окрема зустріч українців і росіян у Стамбулі, тобто Україна згодна на будь-який формат, а також на будь-який запропонований майданчик.

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