Після заяв про "гарні відносини" Трамп звинувачує Путіна у саботажі миру та погрожує новими санкціями.

Президент США Дональд Трамп різко змінив тон у бік Володимира Путіна, звинувативши російського лідера в саботажі мирних переговорів з Україною та пригрозивши жорсткішими санкціями. Цей поворот став найгострішим проявом розчарування Трампа відносно Кремля з початку повномасштабної війни в Україні, пише The Washington Post.

У вівторок президент США заявив, що Путін "грається з вогнем" — коментар з’явився після чергових масованих атак Росії на українські міста.

Ці слова пролунали після заяви Білого дому про можливе посилення санкцій проти Росії, хоча конкретні кроки наразі відсутні. Адміністрація Трампа, за словами дипломатів, готує потенційні пакети санкцій, зокрема проти енергетичного та банківського секторів РФ. Водночас держсекретар Марко Рубіо попередив: надто жорсткі дії можуть ускладнити дипломатичні канали з Москвою.

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Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт зазначила, що Трамп "залишає на столі всі варіанти", але не підтвердила підтримку двопартійних ініціатив у Конгресі щодо нових санкцій. Поки Київ досі отримує останні транші військової допомоги, схваленої ще адміністрацією Байдена. Подальша підтримка — під питанням.

Чи отямився Трамп?

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що заяви Трампа "не мали жодного ефекту":

"Путін не сприймає їх серйозно. Що може змусити його змінити курс — це реальні кроки".

Аналітики також зазначають, що нинішні санкції мають обмежений вплив. "Все ще є багато способів, якими долари США надходять до Росії", — сказав експерт з санкцій Едвард Фішман, додавши, що російські нафтогазові гіганти уникають найсуворіших обмежень.

Водночас Трамп, який роками вихваляв "приємного джентльмена на ім’я Володимир Путін" та применшував роль Москви у війні, останніми тижнями почав відкрито сумніватися в щирості Кремля. "Можливо, він просто підманює мене... з ним треба поводитися інакше — через банківські операції чи вторинні санкції?", — написав він.

Попри жорсткі заяви, аналітики не бачать ознак реального перегляду політики Вашингтона. Трамп уникає прямої підтримки України, не схвалює нові поставки зброї та орієнтується на власну інтуїцію як єдине джерело рішень.

Як Путін розізлив Трампа

Роками Трамп хвалив Путіна і вірив, що зможе домовитись із ним про мир в Україні. Але останніми тижнями риторика змінилась.

Трамп звинуватив Путіна в ескалації війни й заявив, що той "грається з вогнем". Причина — російський лідер ігнорує його ініціативи та продовжує атаки, що Трамп сприйняв як особисту образу. Хоча поки що це лише слова — рішучих кроків щодо Кремля з боку Трампа досі не було.

До того ж, зміна риторики Трампа щодо Росії спричинила нову хвилю дискусій у Конгресі США. Сенатори від обох партій закликають до ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії, який передбачає жорсткі економічні заходи у разі відмови Кремля від переговорів або подальшої агресії.

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