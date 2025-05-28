Він зауважив, що деякі питання неможливо обговорювати без участі США чи ЄС.

Українська сторона готова до зустрічей із росіянами у будь якому форматі, зокрема, і до переговорів на рівні лідерів у форматі тристоронньої зустрічі - президент України Володимир Зеленський - російський лідер Володимир Путін – президент США Дональд Трамп. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

"Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох", - сказав президент.

Він нагадав, що у Саудівській Аравії американці окремо зустрічались з українцями і з росіянами, а потім відбулася окрема зустріч українців і росіян у Стамбулі, тобто Україна згодна на будь який формат, а також на будь-який запропонований майданчик.

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"Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові і до зустрічі на рівні лідерів. Якщо наше рішення може бути обговорено одразу без технічних зустрічей на рівні лідерів – ми готові без технічної зустрічі зустрічатись одразу на рівні лідерів. Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату", - наголосив президент.

Він також зауважив, що не бачить великої проблеми у форматах, однак є речі, які залежать не тільки від України та Росії. Зокрема, якщо йдеться про припинення вогню, то важлива саме тристороння зустріч Америка, Росія, Україна, оскільки хтось повинен контролювати цю угоду:

"Ми довіряємо США, їхнім військовим розвідкам. Ми вважаємо, що вони хороші в цьому. Якщо "рускі" за – тоді важлива зустріч з президентом Трампом. Ми можемо говорити про те, хто буде контролювати, хто як буде відповідати за порушення припинення вогню".

Якщо зустріч буде торкатися гарантій безпеки, то, зауважив Зеленський, він хотів би, щоб на ній були присутні європейці.

"Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю… Чи вони потрібні в тому чи іншому вигляді на таку зустріч? Так. На рівні лідерів? Я не знаю, в якому форматі. Тому я і кажу, що ми готові до будь-яких форматів – залежить від адженди і від питань. Я не можу проговорювати з Путіним питання економічних гарантій безпеки для нас. А це Європейський Союз. Наприклад, членство в Європейському Союзі. Я буду це проговорювати з тими, від кого це залежить. Це точно не залежить від "руских". Це залежить від ЄС", - зауважив президент.

Водночас, є деякі речі які Україна могла б проговорити в двосторонньому форматі з росіянами, саме тому, ще раз наголосив Зеленський, будь-який формат прийнятний, і Україна до будь-якого формату готова.

Зустріч Путіна і Зеленського

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна вже надала США перелік умов для досягнення миру та наразі Америка очікує від Росії відповідного меморандуму. За його словами, як тільки США отримають такий документ від російської сторони, то вдасться організувати зустріч України та РФ щодо мирних переговорів. Келлог додав, що, ймовірно, така зустріч відбудеться у Женеві (Швейцарія).

"Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - пояснив спецпосланець президента США.

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