Американський лідер також високо оцінив зусилля першої леді США Меланії Трамп у відносинах між Москвою та Києвом.

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку більш масштабного перемир’я між Росією та Україною.

В інтерв’ю Fox News він розповів, що Вашингтон працює над розширенням гуманітарних домовленостей після успішної евакуації людей з окупованих Олешок у Херсонській області.

"Це було чудово. Це було перемир’я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над більш масштабною версією цього", - зазначив Трамп.

Відео дня

Американський лідер також високо оцінив зусилля першої леді США Меланії Трамп у відносинах між Москвою та Києвом.

Пізніше Трамп опублікував серію фотографій із зустрічей із главою КНР Сі Цзіньпіном та російським президентом Володимиром Путіним, одну з фотографій із главою Кремля він підписав "Мій друг".

Можливість перемир’я між Україною та РФ

Раніше перша леді США Меланія Трамп висловила надію, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва.

Коли її запитали про різдвяне бажання, Меланія наголосила, що хотіла б миру в усьому світі. Крім того, вона згадала про війну РФ проти України та висловила надію на нове припинення бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: