Перша леді США Меланія Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва. Про це вона сказала в ефірі телеканалу Fox News.
Коли у неї запитали про різдвяне бажання, Меланія наголосила, що хотіла б миру в усьому світі. Крім того, вона згадала про війну РФ проти України та висловила надію на нове припинення бойових дій.
"Звісно, це мир у всьому світі. Але перш за все, я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б це зробити дуже швидко, якби Україна та Росія були готові до цього. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - зауважила перша леді США.
Меланія Трамп і Україна - що відомо
Як писав УНІАН, раніше Меланія Трамп приймала представників України та Росії у Білому домі. Зустріч була присвячена гуманітарним питанням та нещодавній успішній гуманітарній місії в Олешках Херсонської області.
Також українська делегація вручила Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня. У відповідь на це перша леді США подякувала Зеленському та всім українцям.
Крім того, у Білому домі заявляли, що Меланія Трамп "самостійно ініціювала діалог між двома країнами, що воюють, і успішно домоглася припинення вогню".
"Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді США", - йшлося в заяві.