Перша леді США хотіла б, щоб було більше припинень вогню.

Перша леді США Меланія Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва. Про це вона сказала в ефірі телеканалу Fox News.

Коли у неї запитали про різдвяне бажання, Меланія наголосила, що хотіла б миру в усьому світі. Крім того, вона згадала про війну РФ проти України та висловила надію на нове припинення бойових дій.

"Звісно, це мир у всьому світі. Але перш за все, я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б це зробити дуже швидко, якби Україна та Росія були готові до цього. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - зауважила перша леді США.

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Меланія Трамп і Україна - що відомо

Як писав УНІАН, раніше Меланія Трамп приймала представників України та Росії у Білому домі. Зустріч була присвячена гуманітарним питанням та нещодавній успішній гуманітарній місії в Олешках Херсонської області.

Також українська делегація вручила Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня. У відповідь на це перша леді США подякувала Зеленському та всім українцям.

Крім того, у Білому домі заявляли, що Меланія Трамп "самостійно ініціювала діалог між двома країнами, що воюють, і успішно домоглася припинення вогню".

"Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді США", - йшлося в заяві.

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