За його словами, Європа стає сильнішою, щоб узяти на себе більше відповідальності за свою безпеку.

Президент США Дональд Трамп розповів, що не обговорював з українським лідером Володимиром Зеленським припинення вогню в Україні. Про це він повідомив під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі, пише Clash Report.

"Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг навіть більше бути милим, ніж він був. Я був радий його бачити. Це була чудова зустріч. Думаю, це прекрасний час, щоб припинити війну. Можливо, я поговорю з президентом Путіним, щоб припинити війну", - заявив він.

Він зазначив, що Зеленський "веде складну битву, але він успішний у ній".

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"Війна в Україні складніша за інші війни. З Путіним дуже складно, і в мене також були деякі проблеми із Зеленським", - заявив Трамп.

За його словами, Європа стає сильнішою, щоб узяти на себе більше відповідальності за свою безпеку.

"Це допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією та Україною, і, сподіваюся, ми вирішимо цю проблему", - зазначив політик.

Також Трамп сказав, що минулого тижня було вбито понад 7 тисяч українських і російських солдатів. Він додав:

"Вони також отримують удари по деяких містах. І це означає, що життя зникає також у містах і селищах. Цього ніколи не повинно було статися, ніколи б не сталося, якби я був президентом".

Зустріч Трампа із Зеленським

Сьогодні в Гаазі відбулася зустріч Зеленського і Трампа: переговори тривали приблизно 40-50 хвилин. Український лідер назвав її "тривалою та змістовною".

"Охопили всі дійсно значущі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню і справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей", - написав він

Зеленський додав, що Київ "цінує увагу" і готовність Вашингтона "допомагати наближенню миру".

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