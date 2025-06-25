За його словами, вони говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру, як захистити людей в Україні.

Президент України Володимир Зеленський коротко прокоментував зустріч з главою Сполучених штатів Америки Дональдом Трампом, зазначивши, що деталі повідомить згодом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам", - зазначив Зеленський.

За його словами, вони говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру, як захистити людей в Україні.

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"Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру", - додав український президент.

Зустріч Зеленського з Трампом

Вчора пізно ввечері видання Politico повідомляло, що на саміті НАТО Трамп планує зустріч із Зеленським. Він назвав українського президента "чудовим хлопцем" та обіцяв обговорити проблеми з ним.

Як повідомляв УНІАН, близько 16:30 закінчилась зустріч Зеленського та Трампа на полях саміту НАТО. Відомо, що вона тривала близько 50 хвилин.

Як відомо, попередня розмова президентів України та США була тет-а-тет у Ватикані у квітні цього року. Обидва їздили туди на похорон Папи Римського Франциска. Та зустріч тривала близько 15 хвилин.

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