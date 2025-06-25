Зустріч Зеленського з Трампом очікується після пленарного засідання лідерів країн-членів НАТО.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Зустріч відбудеться на полях саміту НАТО в Гаазі, куди напередодні прибули обидва президенти.

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"Він славний хлопець, я зустрінуся сьогодні з ним", - сказав Трамп і додав, що "обговорить із Зеленським його проблеми".

Зустріч Зеленського з Трампом очікується після пленарного засідання лідерів країн-членів НАТО. Її вже внесено до програми.

Крім Трампа, Зеленський ще зустрінеться з прем'єр-міністрами Данії, Нової Зеландії, канцлером Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Польщі, а також із генсеком НАТО і лідерами п'яти ключових країн Альянсу ("групи E5") - Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері видання Politico повідомляло, що на саміті НАТО Трамп планує зустріч із Зеленським.

Саміт НАТО в Гаазі

У Нідерландах проходить дводенний саміт НАТО, головними темами якого є збільшення оборонних видатків, зміцнення оборонної промисловості в країнах НАТО і продовження допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення тільки на вечірній прийом, але не буде присутній на ключовій робочій сесії з лідерами Альянсу.

Зеленський прибув на саміт НАТО в Гаагу в класичному одязі, але з натяком на стиль мілітарі. Нагадаємо, наприкінці лютого в Білому домі причепилися до Зеленського через його одяг.

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