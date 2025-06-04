За його словами, розмова з Путіним "була хорошою, але вона не призведе до негайного миру".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що поговорив телефоном із російським лідером Володимиром Путіним: розмова тривала 1 годину 15 хвилин.

Під час розмови Путін заявив, що "йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

"Я щойно закінчив розмову телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно одну годину і 15 хвилин. Ми обговорили напад України на пристиковані літаки Росії, а також різні інші атаки, які відбуваються по обидва боки. Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного Миру", - написав він у соцмережі Truth Social.

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За його словами, Путін "дійсно сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

"Ми говорили і про Іран, і про те, що час на рішення Ірану щодо ядерної зброї минає, і воно має бути прийнято швидко! Я заявив президенту Путіну, що в Ірану не може бути ядерної зброї, і в цьому я вважаю, що ми були згодні. Президент Путін припустив, що він візьме участь у переговорах з Іраном і, можливо, буде корисний у якнайшвидшому їх завершенні", - додав Трамп.

Атака на аеродроми РФ

1 червня, під час операції "Павутина" було знищено і пошкоджено понад 40 літаків ЗС РФ на далеких тилових аеродромах. Україна вразила стратегічні бомбардувальники, літаки радіолокаційної розвідки і транспортні літаки.

Видання The New York Times із посиланням на чиновників США писало, що Росія готує серйозний удар у відповідь по Україні після масштабної атаки дронів по російських авіабазах.

"Американська розвідка поки що не визначила, які саме удари Росія завдасть, але офіційні особи вважають, що Москва може відновити удари дронів по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - зазначало видання.

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