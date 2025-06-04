Таке рішення президента США посилює конфлікт із торговими партнерами.

50-відсоткові мита США на сталь і алюміній набули чинності з 4 червня. Президент Дональд Трамп підписав 3 червня відповідний указ, який посилить глобальну торговельну війну.

Видання Financial Times пише, що нові мита вдвічі перевищують наявні збори, які становлять 25%. Мита на сталь і алюміній з Великої Британії залишаться на рівні 25% - це виняток для Лондона після того, як він підписав торговельну угоду з Вашингтоном минулого місяця.

Трамп заявив, що мита необхідні для запобігання демпінгу з боку іноземних виробників, який "загрожує національній безпеці".

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"Підвищення мит дасть змогу ефективніше протистояти країнам, які продовжують збувати на ринку США дешеву сталь і алюміній у надлишкових кількостях, тим самим підриваючи конкурентоспроможність сталеливарної та алюмінієвої промисловості США", - йдеться в указі.

Це рішення Трампа лише посилило торговельну війну.

Мита Трампа - головні новини

31 травня стало відомо, що Трамп почав нову ескалацію торговельної війни, заявивши, що підвищить мита на імпорт сталі та алюмінію вдвічі - з 25% до 50%.

Того ж дня в Європейському союзі відреагували на заяву президента США. Єврокомісія оголосила, що готова вжити заходів у відповідь на погрози з Вашингтона.

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