Раніше польський Сейм проголосував проти уряду консерваторів з "Права і справедливості".

Депутати Сейму Польщі проголосували за висунення лідера партії "Громадянська платформа" і кандидата від об'єднаної опозиції Дональда Туска на пост прем'єра країни.

"За" проголосували 248 депутатів, "проти" - 201, пише Gazeta Wyborcza.

"Це дійсно великий день – не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще", - сказав Туск з трибуни парламенту.

Відео дня

Зеленський привітав Туска і заявив, що "майбутнє України і Польщі – в єдності, взаємодопомозі і стратегічному партнерстві для перемоги над нашим спільним ворогом".

"Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших націй неперевершена. Ми цінуємо підтримку Польщі. Разом ми зміцнюємо один одного і всю Європу. Я впевнений, що Україна і Польща залишаться вірними справі захисту глобальної свободи", – заявив президент.

Раніше польський Сейм проголосував проти уряду консерваторів з "Права і справедливості".

З присутніх у Сеймі депутатів за вотум довіри уряду Матеуша Моравецького проголосували 190 осіб, проти - 266, утрималися не було.

"Польща - велика духовна сила. І це не ми її вибираємо. Вона вибирає нас. Дякую всім, хто підтримав мій уряд. Дякую вам за честь бути прем'єр-міністром Польщі", - написав Моравецький після голосування.

Позиція Туска щодо України

Дональд Туск вже очолював польський уряд у 2007-2014 роках. Він обіцяє розблокувати кордон з Україною і покласти край суперечкам між Варшавою і Києвом.

14-15 грудня Туск візьме участь у саміті ЄС у Брюсселі, де розглядатиметься можливість початку переговорів про членство України та виділення їй довгострокового пакету фінансової допомоги на суму 50 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: