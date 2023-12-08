За словами ймовірного прем'єра Польщі, його уряд має намір "добиватися вирішення питань так, щоб блокаду кордону було припинено".

Лідер польської партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив, що після свого ймовірного призначення на пост прем'єр-міністра займеться вирішенням суперечок, які виникли між Варшавою та Києвом.

Як повідомляє Голос Америки, пріоритетною у сфері відносин з Україною стане проблема зі страйком польських перевізників. Туск пообіцяв, що діятиме в інтересах польських перевізників. При цьому його уряд має намір "добиватися вирішення питань так, щоб блокаду кордону було припинено".

Крім того, Туск розкритикував уряд Матеуша Моравецького за прорахунки у відносинах з Україною.

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Блокування українсько-польського кордону - останні новини

Україна знайшла оригінальне рішення проблеми блокування кордону польськими перевізниками. Трансфер водіїв забезпечується автобусом, а вантажівок - потягом.

У листопаді через блокування український експорт через кордон з Польщею впав на 40%.

Раніше УНІАН повідомляв, що польські перевізники можуть до кінця року перекрити кордон з Україною. Зокрема, вони вимагають повернути українським перевізникам дозволи, заборонити реєстрацію компаній у Польщі, якщо її фінанси знаходяться не на території ЄС та запровадити окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС.

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