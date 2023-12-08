Лідер польської партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив, що після свого ймовірного призначення на пост прем'єр-міністра займеться вирішенням суперечок, які виникли між Варшавою та Києвом.
Як повідомляє Голос Америки, пріоритетною у сфері відносин з Україною стане проблема зі страйком польських перевізників. Туск пообіцяв, що діятиме в інтересах польських перевізників. При цьому його уряд має намір "добиватися вирішення питань так, щоб блокаду кордону було припинено".
Крім того, Туск розкритикував уряд Матеуша Моравецького за прорахунки у відносинах з Україною.
Блокування українсько-польського кордону - останні новини
Україна знайшла оригінальне рішення проблеми блокування кордону польськими перевізниками. Трансфер водіїв забезпечується автобусом, а вантажівок - потягом.
У листопаді через блокування український експорт через кордон з Польщею впав на 40%.
Раніше УНІАН повідомляв, що польські перевізники можуть до кінця року перекрити кордон з Україною. Зокрема, вони вимагають повернути українським перевізникам дозволи, заборонити реєстрацію компаній у Польщі, якщо її фінанси знаходяться не на території ЄС та запровадити окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС.