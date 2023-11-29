Лідер польської коаліції звинуватив чинного прем'єр-міністра у бездіяльності, яка псує відносини з Україною.

Лідер польскої коаліції та можливий наступний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив чинний уряд Матеуша Моравецького у легковажній політиці щодо України.

Таким чином він висловився щодо "кризи" на спільному кордоні, яка виникла через протестні настрої та блокування КПП з боку поляків. "На початку, коли це було "правильно", вони (члени чинного уряду - УНІАН) продемонстрували радикально проукраїнську позицію, повністю забувши про польські інтереси", - цитує Fronda.

Туск прокоментував ЗМІ у Сеймі, що після цього Моравецький вирішив розіграти "антиукраїнську карту", щоб не дратувати людей, а тепер не знає, що з цим робити.

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"Це скандал, тому що навіть у такому питанні, як протест водіїв, вони поставили під загрозу наші фундаментальні інтереси - відносини з Україною, Росією, Європою", - вказав політик.

Він заявив, що таким чином уряд Моравецького проявив у політиці "бездіяльність, яку не можна пробачити". Під загрозою опинилися і відносини з Україною, і польскі інтереси одночасно, заявив він.

Туск може стати главою уряду Польщі

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори, а вже 27 листопада президент Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра і прийняв присягу нового складу Ради міністрів. Якщо уряд Моравецького протягом двох тижнів не отримає вотум довіри у Сеймі, то наступне право формувати новий кабінет міністрів належатиме Дональду Туску. Наразі його коаліція має більшість у Сеймі. Туск уже визначився зі складом майбутнього уряду, але прізвища кандидатів поки що офіційно не оприлюднювали, підкреслює ЗМІ.

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