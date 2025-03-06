Прем'єр-міністр Польщі також зазначив, що європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі США.

Європа може виграти будь-яке протистояння з Російською Федерацією. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання Євроради в Брюсселі, повідомляють Новини.LIVE.

"Європа як єдине ціле справді здатна виграти будь-яке протистояння з Росією: фінансове, економічне чи військове. Ми просто повинні почати в це вірити і сьогодні це відбувається", - сказав він.

Туск наголосив, що підніме питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах із Росією та Білоруссю, а також закликав до зміцнення трансатлантичного альянсу.

Він також зазначив, що європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі США.

"Сьогодні Америка є дещо більш вимогливим і складним партнером. Але, посилюючи власну оборону, Європа має впливати на зміцнення трансатлантичних відносин. Збереження НАТО та союзу зі Сполученими Штатами повинно залишатися абсолютним пріоритетом", - зазначив польський прем'єр.

Саміт ЄС у Брюсселі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, лідери країн-членів Європейського Союзу прибули на неформальний саміт ЄС у Брюсселі для обговорення збільшення витрат на оборону та підтримку України.

Президент Володимир Зеленський, очільник Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прийшли разом і зробили заяви.

"Звісно, що безпека і оборона Європа не є роздільними від безпеки і оборони України. Зміцнення європейської оборони посилить оборону України. І посилення обороноздатності України також є дуже важливим для зміцнення нашої власної. Саме тому ми тут, щоб підтримати Україну у досягненні всеосяжного справедливого і міцного миру", - наголосив Кошта.

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