В ЄС мають намір продовжувати підтримувати України.

Лідери країн-членів Європейського Союзу прибули на неформальний саміт ЄС у Брюсселі для обговорення збільшення витрат на оборону та підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, президент Володимир Зеленський, очільник Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прийшли разом і зробили короткі заяви. Кошта подякував Єврокомісії за підготовку чітких пропозицій, які створюють можливість ухвалити конкретні рішення відносно кращої витрати коштів на оборону.

"Звісно, що безпека і оборона Європа не є роздільними від безпеки і оборони України. Зміцнення європейської оборони посилить оборону України. І посилення обороноздатності України також є дуже важливим для зміцнення нашої власної. Саме тому ми тут, щоб підтримати Україну у досягненні всеосяжного справедливого і міцного миру", - наголосив Кошта.

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Він запевнив Зеленського, що Євросоюз продовжить і надалі бути на стороні України, в тому числі під час мирних переговорів, якщо Україна вирішить, що для них настав належний момент. Також Кошта підкреслив, що Україна у майбутньому матиме підтримку як країна-член Євросоюзу.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що в переломний для Європи момент дуже важливо триматися разом:

"Україна є частиною нашої європейської родини. І це теж переломний момент для України. Європа стикається з чіткою і реальною небезпекою. І з цієї причини, Європа має бути здатною захищати й обороняти себе. Тому ми маємо поставити Україну у положення, аби вона захищала себе, і наполягати на міцному справедливому мирі. Ми хочемо мир через силу".

Сьогодні президентка Єврокомісії представить лідерам ЄС план з переозброєння Європи на суму обсягом до 800 мільярдів євро, призначених на інвестування в оборонний сектор. За її словами, цей план надаватиме країнам-членам бюджетні можливості інвестувати в європейську оборону та українську оборонну промисловість.

Президент України Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за сигнали міцної підтримки України, у тому числі щодо збільшення виробництва. "Ми дуже вдячні, що ми не самі. І це не лише слова. Ми відчуваємо це", - сказав Зеленський.

Як повідомив журналістам речник президента Сергій Никифоров, після прибуття Зеленського до будівлі Європейської Ради Europa Building, де відбувається неформальний саміт, він розпочав зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Саміт у Брюсселі

Нагадаємо, сьогодні проходить екстрений саміт Європейського Союзу, присвячений питанням безпеки та підтримки України.

Очікується, що під час саміту будуть ухвалені рішення щодо подальших кроків у підтримці України та зміцненні європейської безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Урсула фон дер Ляєн анонсувала ініціативу "Переозброєння Єропи", яка дозволить мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати Європи та допомогу Україні.

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