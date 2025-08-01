Готовність підтримати виділення додаткових коштів висловили лише кілька республіканців.

Двоє сенаторів Сполучених Штатів Америки з обох партій – Демократичної та Республіканської – представили законопроект про надання Україні допомоги в розмірі 54,6 млрд доларів протягом наступних двох років. Відбулося це на тлі посилення атак РФ та того факту, що мирні переговори за посередництва американської сторони поки що не дали результатів.

Про це повідомляє The New York Times. Зазначається, що законопроєкт подали сенатор Джин Шахін, голова Комітету з міжнародних відносин, та республіканка Ліза Мурковскі. Він передбачає виділення мільярдів доларів на пряму військову допомогу, а також кошти на поповнення американських запасів.

При цьому, зважаючи на попередню позицію республіканців щодо надання допомоги Україні та кампанії Трампа щодо скорочення витрат, цей документ "має мало шансів на ухвалення в Конгресі", додають журналісти.

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"Однак ця ініціатива з'явилася в той момент, коли Трамп значно змінив свою позицію щодо допомоги Києву, зокрема схваливши надання європейськими союзниками летальної допомоги Україні з подальшим поповненням їхніх запасів американськими озброєннями. Деякі республіканці підтримали цю ініціативу, висловивши підтримку цим зусиллям та іншим способам зміцнення оборони України проти російської агресії", – йдеться в матеріалі.

Згідно з планом, до третини допомоги буде фінансуватися за рахунок доходів від конфіскованих російських активів та продажу зброї європейським союзникам.

Новий законопроект також має закріпити підписану між Україною та США угоду про корисні копалини.

"Існує постійна двопартійна рішучість підтримати відважну боротьбу України за свободу, допомагаючи Україні отримати засоби протиповітряної оборони, необхідні для захисту цивільних населених пунктів, включаючи школи та лікарні, від безжальних атак російських дронів і ракет", – заявила Джин Шахін.

Водночас республіканці майже не робили прямих закликів щодо запропонованої допомоги. Крім того, невідомо, яка частина витрат на ці заходи покриватиметься за рахунок іммобілізованих російських активів або продажу зброї.

Значна частина фінансування призначена для закупівлі нової зброї на заміну старих систем, відправлених до України. До того ж, запропонований законопроєкт має розширити повноваження президента США щодо одноосібного схвалення передачі озброєнь Україні без проведення відповідних консультацій з Конгресом, збільшивши ці повноваження до 6 мільярдів доларів у 2026 та у 2027 році.

"Цей законопроєкт гарантує, що Україна зможе продовжувати чинити опір незаконній і жорстокій війні Росії. Ми також передбачаємо використання конфіскованих російських активів для притягнення агресорів до відповідальності, одночасно зміцнюючи військову готовність Америки, застосовуючи цінний бойовий досвід, отриманий в ході бойових дій в Україні", – заявила Ліза Мурковські.

Готовність підтримати виділення додаткових коштів висловили лише кілька республіканців. Одним з найпалкіших прихильників підтримки України залишається сенатор Мітч Макконнелл.

"На превеликий жаль стриманих і ізоляціоністів, які думали, що зможуть самостійно визначати американську зовнішню політику, президент США все більше бачить сигнали Путіна такими, якими вони є. Він мав рацію, розглядаючи пропозиції щодо нових, вторинних санкцій. Найголовніше, що він мав рацію, давши зелене світло подальшій летальній допомозі Україні", – сказав він.

Допомога США Україні: інші новини

Reuters повідомляє, що Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з питань асигнувань затвердив бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік. У ньому закладено і кошти для України.

Зазначається, що оборонний бюджет США становитиме 852 млрд доларів, що 21,7 мільярда доларів, ніж просив Трамп. У документі передбачено 800 мільйонів доларів на Ініціативу з безпеки України (USAI) та 225 мільйонів доларів на Ініціативу з безпеки Балтії. Значна частина цих коштів піде на підтримку України у війні проти Росії.

Тепер документ має бути прийнятий Сенатом у повному складі, після чого його мають узгодити із законопроектом Палати представників. Вже потім він потрапить до Трампа, і він його або підпише, або ветує.

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