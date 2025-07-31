У бюджетному запиті Трампа про гроші для України не йшлося, зауважили автори.

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з питань асигнувань затвердив бюджет Міністерства оборони США на наступний фінансовий рік. Серед видатків передбачено і близько 1 мільярда доларів на підтримку України.

Як повідомляє Reuters, бюджет Пентагону становитиме 852 млрд доларів, що 21,7 мільярда доларів, або 2,6%, більше, ніж президент просив Дональд Трамп на початку цього року. Примітно, що гроші для допомоги Україні включили в документ, незважаючи на те, що адміністрація президента Трампа попросила Конгрес виключити це фінансування зі свого бюджетного запиту.

Відповідний законопроєкт отримав потужну підтримку як від республіканців, так і від демократів, зазначають журналісти. Сенатор Мітч Макконнелл, який очолює підкомітет з питань оборони, заявив, що ця адміністрація США, як і попередня, "недооцінили рівень виклику, який перед нами стоїть".

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Як розподілять кошти

Reuters повідомляє, що у цьому законопроєкті передбачено 800 мільйонів доларів на Ініціативу з безпеки України (USAI) та 225 мільйонів доларів на Ініціативу з безпеки Балтії. Значна частина цих коштів піде на підтримку України у війні проти Росії.

"Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів", – сказав журналістам перед засіданням Комітету з асигнувань сенатор Кріс Куонс, головний демократ підкомітету з оборонних витрат.

Автори зазначають, що бюджетний запит Трампа та законопроект про асигнування на оборону, прийнятий Палатою представників США на початку цього року, не передбачали жодного фінансування для ініціативи USAI, яка фінансує розвідку, навчання, обладнання та поставки для України.

І Макконнелл, і Кунс наголосили, що США вчаться у України, підтримуючи її збройні сили.

"Припинення співпраці з Україною підірве зусилля наших збройних сил з підготовки до сучасного поля бою", – наголосив Макконнелл під час засідання.

Комітет Сенату США схвалив виділення коштів для України: що далі

Законопроект про асигнування повинен бути прийнятий Сенатом у повному складі. Після цього його мають узгодити із законопроектом Палати представників, який дотримувався запиту адміністрації Трампа про виділення 831,5 млрд доларів на витрати Пентагону, і в якому не було грошей для України.

"Після цього він буде направлений до Білого дому, де Трамп підпише його як закон або накладе вето", – констатували в агентстві.

США і Україна: ви могли це пропустити

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на початку тижня між представниками США і Росії відбулася розмова щодо війни в Україні та пошуку шляхів до миру. За його словами, прогресу в цьому питанні немає.

Він наголосив, що Трамп розчарований тим, що під час розмов Росія запевняє його в тому, що хоче миру, а потім в новинах президент США бачить, що під атакою опинилося ще одне українське місто.

За словами Рубіо, у Трампа є варіанти для тиску на Росію, і він не буде чекати вічно.

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