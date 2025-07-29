ЄС залишається стурбованим щодо змін до антикорупційних законів України.

Скорочення фінансової допомоги Україні від Євросоюзу пов’язане не з ухваленим законом про НАБУ і САП, а з невиконанням трьох реформ, необхідних для отримання повної виплати.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. За словами обізнаних у цьому питанні співрозмовників видання, українські ЗМІ помилилися, пов'язавши скорочення допомоги з діями Зеленського проти антикорупційних органів.

"Європейський Союз планує скоротити фінансову підтримку Україні на 1,5 мільярда євро після того, як Київ не зміг виконати всі необхідні етапи реформ. Зруйнована війною країна не виконала трьох із 16 цілей, необхідних для отримання повної виплати у розмірі 4,5 млрд євро в рамках Програми підтримки України", – йдеться у матеріалі.

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За словами речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, через це в червні Україна запросила часткову виплату в 3 мільярди євро.

Мерсьє повідомив, що в України є ще рік, аби завершити реформи. Вони включають кроки щодо децентралізації виконавчої влади, реформування механізмів повернення активів та відбір суддів до Вищого антикорупційного суду країни.

При цьому речник зазначив, що ЄС залишається стурбованим щодо змін до антикорупційних законів України та уважно оцінює наступні кроки Києва.

Скорочення допомоги від ЄС

Раніше речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що черговий транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility буде наданий у меншому обсязі, ніж планувалося. Причина полягає у невиконанні Києвом 3 із 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро.

Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити часткову виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро.

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